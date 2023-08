Formel 1: Deutliche Worte! Teamchef mit heftigem Seitenhieb gegen Red-Bull-Pilot

In knapp einer Woche beginnt die zweite Saisonhälfte der Formel 1. Doch schon vor Wiederbeginn ist der Titelkampf (eigentlich) entschieden. Max Verstappen und Red Bull haben die erste Saisonhälfte dermaßen dominiert. Derzeit stellt sich berechtigterweise die Frage, ob es in diesem Jahr noch einen anderen Rennsieger als den Niederländer geben wird.

Dass Red Bull und Verstappen die WM-Wertung quasi jetzt schon feiern können, liegt vor allem an der Kombination aus dem Team, dem Auto und dem Fahrer. McLaren-Boss Zak Brown ist sich sicher, dass die Formel-1-WM ausgeglichener wäre, wenn Red Bull eine andere Fahrerkombination hätte.

Formel 1: „Dann wäre die WM völlig offen“

Red Bull dominiert die Saison 2023 nach Belieben. Man konnte bisher alle Rennen gewinnen. Alleine zehn der zwölf Grand-Prix entschied Verstappen für sich. Dass Red Bull so stark auftritt liegt allein an Max Verstappen, findet Brown. Sergio Perez habe hingegen keinen großen Anteil am Erfolg.

„So sehr Red Bull im Moment alles gewinnt … eigentlich ist es Max, der im Moment alles dominiert“, sagte Brown vor dem Großen Preis der Niederlande (27. August) beim Sender „ESPN“: „Diese Kombination aus Max und Red Bull ist im Moment einfach unschlagbar und Max und das Team machen keine Fehler.“

Einen Seitenhieb in Richtung Verstappens Teamkollegen Sergio Perez konnte sich der 51-Jährige zudem nicht verkneifen: „Wenn sie zwei Sergios im Auto hätten, wäre die Meisterschaft, bei allem Respekt, ziemlich offen.“ Es sei eben nur das Zusammenspiel zwischen Verstappen und Red Bull „etwas ganz Besonderes“.

Brown-Schützling der neue Verstappen-Partner?

Da Perez‘ Vertrag nur noch bis 2024 datiert ist und er bislang nicht wirklich konstant überzeugen konnte, mehren sich die Spekulationen, dass bald schon ein Wechsel an der Fahrerkonstellation des Formel-1-Teams vorgenommen wird. Zuletzt wurde ausgerechnet Lando Norris von McLaren als möglicher Nachfolger ins Spiel gebracht. Der Brite hatte in diesem Jahr sowohl in England als auch in Ungarn einen zweiten Platz einfahren können und überzeugte zuletzt auf ganzer Linie.

Doch der junge Brite fühlt sich bei McLaren extrem wohl und genießt ein großes Ansehen im gesamten Team. Dazu war in den vergangenen Wochen auch erkennbar, dass die Konstellation bei McLaren mit einem passenden Auto enorm erfolgreich sein kann.