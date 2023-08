Formel 1: Max Verstappen fordert radikale Änderungen – DAS würde der Weltmeister verändern

Max Verstappen dominiert die Formel 1 derzeit nach Belieben und fährt einen Sieg nach dem anderen ein. In der laufenden Saison gewann er gar zehn der zwölf bisher ausgetragenen Rennen – eine unfassbare Statistik.

Dennoch passt auch für ihn nicht alles in der Formel 1. Aus seiner Sicht haben die Autos noch viel Verbesserungspotenzial, er würde gleich mehrere Dinge an den Formel-1-Wagen verändern.

Formel 1: Verstappen wünscht sich weniger DRS-Einfluss

Verstappen ist in Verbindung mit seinem Auto in der laufenden Saison nahezu unschlagbar. Er fährt in dem mit Abstand besten Boliden und kann so Woche für Woche aufs Neue Poles und Siege einfahren. Der Red Bull ist unfassbar aerodynamisch und unheimlich schnell. So kommen ihm die DRS-Zonen auf den Strecken immer wieder sehr entgegen.

Dennoch würde er die Wirkung des DRS abschwächen, wenn er könnte. Aus seiner Sicht sei der Einfluss des DRS zu groß. „Viele Fahrer verlassen sich nur auf das DRS“, erklärte der Niederländer. Das zeigt, dass er trotz seines großen Wettbewerbsvorteils durch das DRS auch über den Sport und allgemeine Verbesserungen nachdenkt.

Dazu würde er auch die Autos insgesamt leichter machen. Nach den neuen Regelungen von 2022 sind die Formel-1-Autos im Schnitt 40 Kilo schwerer geworden als noch im Vorjahr. Das würde sich massiv auf das Fahrgefühl auswirken, so Verstappen.

Kleinere Reifen für bessere Sicht?

Die Reifen der Autos sind wohl das am meisten diskutierte Thema in der Formel 1. Immer wieder wird über die Überhitzung der Reifen gesprochen und wie man diese noch besser an die Autos anpassen kann. Für Verstappen ist jedoch ein anderes Charakteristikum der Reifen wichtiger: die Größe. Für ihn sind die Reifen der Autos zu groß. In manchen Kurven würden die großen Reifen die Sicht beeinträchtigen, betonte der Red-Bull-Pilot.

Inwiefern die angesprochenen Wünsche ob möglicher Änderungen realistisch sind, weiß auch der Weltmeister noch nicht. Seine Gedankenspiele hat er nun jedoch preisgegeben – vielleicht nimmt sich die FIA diese ja doch zu Herzen und ändert gewisse Dinge.