Formel 1: Paukenschlag offiziell! Wirbelt DAS Verstappen, Hamilton und Co. durcheinander?

Das wäre der absolute Hammer! In wenigen Jahren wird ein großer Name Teil der Formel 1 werden. Andretti scheint bei einem möglichen Einstieg in die Königsklasse in den Motorsports einen starken Partner zu bekommen.

General Motors wird ab der Saison 2028 als Motorenlieferant in die Formel 1 einsteigen. Dies teilte der US-amerikanische Automobilhersteller am Dienstag mit. Die Motoren sollen exklusiv dem Team Andretti-Cadillac zur Verfügung gestellt werden.

Formel 1: US-Gigant will F1-Neuling nach Einstieg beliefern

Schon seit einigen Monaten wird über den möglichen Einstieg von Andretti und General Motors in die Formel 1 gesprochen. Nun scheint es so, als könnten die beiden in Zukunft gemeinsam das Feld aufmischen.

„Mit unserer umfassenden Ingenieurs- und Rennsportkompetenz sind wir zuversichtlich, dass wir ein erfolgreiches Aggregat für die Serie entwickeln und Andretti Cadillac als echtes Werksteam positionieren werden“, ließ der Präsident von General Motors, Mark Reuss, verlauten.

„Wir werden gegen die Allerbesten antreten, auf höchstem Niveau, mit Leidenschaft und Integrität, was dazu beitragen wird, den Sport für Rennfans auf der ganzen Welt aufzuwerten“, hieß es weiter.

FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem, der sich für eine Erweiterung des Starterfeldes einsetzt, zeigte sich ob der Nachricht optimistisch. „Die Präsenz der amerikanischen Kultmarken Andretti und GM stärkt die langfristige Nachhaltigkeit des Sports“, befand der ehemalige Rallye-Pilot bei Instagram.

Letzter Schritt Richtung Einstieg?

Der Weltverband hat der Andretti-Bewerbung um einen Startplatz in der Formel 1 bereits grünes Licht erteilt, der Aufbau des Rennstalls Andretti läuft längst auf Hochtouren. Nun sind allerdings die Geschäftsführung der Rennserie und Rechteinhaber Liberty Media am Zug. Ist GM als Partner der entscheidende Schritt Richtung Andretti-Einstieg?

Andretti hofft auf eine Zulassung für 2025, wohl auch, weil dann noch der aktuelle Grundlagenvertrag gilt. Dieser sieht vor, dass jeder Neuzugang rund 189 Millionen Euro Aufnahmegebühr zahlen muss, die unter den bestehenden Teams verteilt wird.