Formel 1: FIA gibt grünes Licht – Team-Einstieg rückt immer näher

Der Formel-1-Hammer rückt immer näher. Nachdem zu Beginn der Bewerbungsphase für einen Einstieg in die Formel 1 viele Teams ihr Interesse bekundeten, bleib letztlich nur eins übrig – und dieses Team hat nun eine entscheidende Hürde auf dem Weg in die Königsklasse des Motorsports gemeistert.

Denn die FIA hat am Montag (2. Oktober) dem Andretti Formula Racing LLC grünes Licht für weitere Schritte gegeben. Jetzt fehlt dem möglicherweise elften Team in der Formel 1 nur noch ein Schritt für den Neu-Einstieg.

Formel 1: Andretti-Team kurz vor Einstieg

In den vergangene Wochen und Monaten wurde viel über ein mögliches elftes Team in der Formel 1 spekuliert. Was viele am Anfang der Bewerbungsphase noch für unrealistisch hielten, könnte schon bald wahr werden.

Denn das Andretti Formula Racing Team von Teamchef Michael Andretti hat das grüne Licht von der FIA bekommen. „Andretti Formula Racing LLC war das einzige Unternehmen, das die festgelegten Auswahlkriterien in allen wesentlichen Aspekten erfüllt hat“, erklärte FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem.

„Ich gratuliere Michael Andretti und seinem Team zu einer gründlichen Bewerbung. Ich möchte auch allen potenziellen Teams für ihr Interesse und ihre Teilnahme danken“, so bin Sulayem. „Mit dieser Entscheidung handelt die FIA im Einklang mit den EU-Richtlinien über die Teilnahme und Entwicklung des Motorsports“, ergänzte er.

Andretti vor zähen Verhandlungen

Die letzte Hürde, die das Andretti Team nun noch meistern muss, sind die Verhandlungen mit der Formel 1 selbst – und diese dürften gar nicht so einfach werden. F1-Boss Stefano Domenicali hatte immer wieder Skepsis gezeigt, ob ein neues, elftes Team auch genug „Mehrwert“ für die Königsklasse des Motorsports bringt. „Mehrwert“ ist hier eher finanziell als sportlich zu verstehen. Denn die bisherigen Gelder müssten bei einem Einstieg Andrettis plötzlich durch elf statt zehn Teams geteilt werden.

Andretti versuchte in den letzten Jahren alles, um sich bestmöglich für die Formel 1 vorzubereiten und rüstete schon enorm auf: in Indianapolis wurde eine brandneue Fabrik errichtet, Fachpersonal aus bestehenden Teams und anderen Bereichen abgeworben. Mit dem US-Autokonzern General Motors und Cadillac wurden starke Marken an Bord geholt – all das sind gute Argumente für Andretti, um auch auch das Formula One Management zu überzeugen.