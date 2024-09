Formel 1 – Singapur-GP im Live-Ticker: Trotz zwei Schrecksekunden – Norris jubelt vor Verstappen

Der Titelkampf geht in die nächste Runde, das Formel-1-Rennen in Singapur steht vor der Tür! Während Max Verstappen und Red Bull mit aller Macht zurück in die Erfolgsspur wollen, peilen Lando Norris und McLaren den nächsten Coup an, um die WM-Führung des Niederländers weiter schmelzen zu lassen.

Am vergangenen Wochenende hat McLaren erstmals seit 2012 wieder die Führung in der Konstrukteurswertung übernommen. Nun heißt das große Ziel: Auch die Fahrerwertung der Formel 1 zu erringen. In Singapur soll der nächste Schritt zu diesem Ziel folgen.

Formel 1 – Singapur-GP im Live-Ticker:

Gelingt Red Bull in Singapur die Wende? Holt McLaren in der WM weiter auf? Wie schlagen sich die Mercedes und Ferrari? Alles rund um die Formel 1 in Singapur erfährst du bei uns in unserem Live-Ticker – hier verpasst du nichts!

Live-Stand Singapur-GP:

Norris Verstappen Piastri Russell Leclerc Hamilton Sainz Alonso Hülkenberg Perez Colapinto Tsunoda Ocon Stroll Zhou Bottas Gasly Ricciardo

Raus: Albon, Magnussen

NACH DEM RENNEN: Auch Red Bull hatte Grund zum Jubeln. Ausgerechnet Daniel Ricciardo war der Grund, der wohl sein letztes Rennen absolvierte.

NACH DEM RENNEN: Obwohl Norris über den Sieg jubelte, hielten seine Fans in zwei Schrecksekunden den Atem an. Hier mehr dazu.

ENDE! Das war’s. Lando Norris mit einem Start-Ziel-Sieg für McLaren. Der Brite beendet das Rennen mit mehr als 20 Sekunden vor Max Verstappen. Dritter wird Oscar Piastri.

58/62: Die letzten Runden laufen. Gleich dürfte Norris den nächsten Sieg bejubeln.

48/62: Wieder Aufregung um Norris! Und wieder knallt er fast in die Mauer. Das war wieder äußerst knapp beim Führenden!

45/62: Piastri hat Russell überholt und ist jetzt Dritter hinter Norris und Verstappen.

42/62: Nur noch 20 Runden. Mittlerweile waren alle Piloten an der Box. Hülkenberg ist auf Platz 9 zurückgefallen.

30/62: Schrecksekunde für Norris! Der McLaren-Star alarmiert sein Team, dass er einen Schaden am Frontflügel hat. In der Wiederholung ist zu sehen, wie er sich in einer Kurve verbremst und fast in die Bande knallt. Glück gehabt für den Briten, der Frontflügel muss nicht ausgetauscht werden.

27/62: Kurz vor der Halbzeit hat sich Norris einen mehr als nur gemütlichen Vorsprung von 22 Sekunden eingefahren. Der Brite könnte bald in die Box fahren und trotzdem noch auf Platz 1 rauskommen.

16/62: Einige Fahrer waren schon an der Box und haben sich neue Reifen geholt. Vorne hat sich aber weiter nichts verändert. Norris baut seinen Vorsprung immer weiter aus. Nur noch ein Safety-Car könnte das hier wieder spannender gestalten lassen.

10/62: Der Vorsprung von Norris auf Verstappen beträgt nun gute drei Sekunden. Der Niederländer kommt mit der Pace des McLaren-Stars nicht hinterher. Gleiches gilt für Hamilton, der sogar 9 Sekunden zurückliegt.

3/62: Ebenfalls gut gestartet ist auch Sergio Perez, der von 13 auf 10 gefahren ist. Colapinto machte sogar vier Plätze gut und steht vor dem Mexikaner. Hülkenberg hat seinen sechsten Rang behalten.

1/62: Norris mit einem starken Start und behält dabei den 1. Platz. Dahinter fahren ohne Veränderung Verstappen und Hamilton. Es gab keine Crashes!

14 Uhr: Jetzt steht erstmal die Einführungsrunde an, ehe es dann endlich richtig losgeht.

13.43 Uhr: Die Fahrer und die Teams sind schon bereit. In weniger als 20 Minuten gehen dann die Lichter aus.

12.38 Uhr: Bisher hatte Norris in diesem Jahr immer wieder große Probleme am Start. Der McLaren-Star verlor bereits in der ersten Runde viele Positionen. Wird es auch dieses Mal so sein? Verstappen startet direkt hinter ihm.

11.19 Uhr: In Singapur sorgte FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem für mächtig Aufregung. Lewis Hamilton platzte deshalb der Kragen. Hier mehr dazu.

10.55 Uhr: In rund drei Stunden geht es los. Schauen wir mal kurz auf das Wetter: Es wird trocken bleiben. Der Regen kommt in Singapur erst ab Morgen. Einige Teams hatten darauf gehofft, dass es regnet. Während des Rennens wird es nicht dazukommen.

Sonntag, 22. September, 8.58 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen! Es ist Renntag! Wer holt sich den Sieg beim Großen Preis von Singapur? Die beiden WM-Kontrahenten Norris und Verstappen starten in der ersten Reihe. Kommen sich beide Piloten da vielleicht sogar näher? Die Sorge vor einem Crash ist groß. Ab 14 Uhr wissen wir mehr.

16.35 Uhr: Damit geht der Samstag in Singapur zu Ende, morgen um 14 Uhr geht es dann um die Punkte. Die große Frage wird sein, ob Norris den Start dieses Mal gewinnen kann. Bis dahin!

Q3/Ende: Was ein Ende in dieser Quali! Norris holt sich die Pole, Verstappen schlägt zurück und wird zweiter, Hülkenberg holt einen sensationellen sechsten Platz und Ferrari landet nur auf Platz neun und zehn.

Q3: Die Strecke ist wieder frei, in wenigen Minuten wird es weiter gehen.

Q3: Verstappen Zeit wurde gestrichen, da er angeblich innerhalb des Gelb-Sektors nicht vom Gas gegangen sein soll. Dafür gibt es bis dato jedoch keine wirklichen Beweise – es bleibt spannende. Das Qualifying ist weiterhin unterbrochen.

Q3: Sainz mit dem Abflug! Der Spanier knallt mit seinem Ferrari in die Reifen und ist raus – Rote Flagge! Piastri ist mit der schnellsten derzeit auf Platz eins. Eine ganz bittere Szene für Sainz und die Scuderia.

Q3: Jetzt geht es um die Pole – Norris, Piastri, Russell, Leclerc, Verstappen, Sainz – wer holt sich Platz eins?

Q2/Ende: Der junge Williams-Pilot Colapinto zeigt, was er kann und landet auf Platz elf. Derweil enttäuscht Perez weiterhin, der Mexikaner kommt nicht über Platz 13 hinaus. Auch Ocon, Magnussen und Albon sind raus. Hülkenberg schafft den Sprung in die Top Ten.

Q1/Ende: Die nächste herbe Enttäuschung für Sauber! Zhou und Bottas landen auf Platz 19 und 20 und scheiden aus. Auch Gasly, Stroll und Ricciardo müssen nach dem ersten Teil der Quali zusammen packen. Für den Australier dürfte es bei den Racing Bulls immer enger werden.

Q1: In dieser Woche möchte Norris den Fehler von letztem Wochenende nicht noch einmal machen. Der Brite legt los wie die Feuerwehr und hat bislang die beste Zeit inne. Doch auch Ferrari präsentiert sich bislang gut.

15.00 Uhr: Rein in die Quali – wer holt sich Startplatz Nummer eins? Wo landet Verstappen?

14.27 Uhr: Noch knapp eine halbe Stunde bis zum Qualifying – hier erfährst du, wo du die Qualifikation zum Großen Preis von Singapur live verfolgen kannst.

13.45 Uhr: Auch im FP3 unterstreicht Norris seine Ambitionen. Der Brite fuhr die schnellste Zeit, auf Platz zwei und drei folgten Mercedes-Pilot George Russell und Ferrari-Star Carlos Sainz – es verspricht also ein spannendes Qualifying zu werden.

13.20 Uhr: In den bisherigen Trainingsessions präsentierten sich vor allem Norris und Ferrari-Konkurrent Charles Leclerc in Bestform. Im Kampf um die Pole-Position dürfte es wohl nur über diese beiden Fahrer gehen.

12.15 Uhr: In Baku erlebte McLaren-Pilot Lando Norris eine Achterbahn der Gefühle. Nach einem Taktikfehler schied er schon in Q1 aus, musste von Platz 17 starten und kam letztlich als Vierter doch noch vor Verstappen ins Ziel.

Heute möchte McLaren einen solchen Quali-Patzer verhindern und im besten Fall die Pole-Position für das morgige Rennen ergattern. Das Qualifying zum großen Preis von Singapur startet um 15 Uhr.

Samstag, 21. September, 11.30 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Am heutigen Samstag geht es in der Formel 1 weiter. Das Qualifying zum Großen Preis von Singapur steht an. Wir verfolgen die Entscheidung für dich live.