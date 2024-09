Formel 1 – Singapur-GP im Live-Ticker: Verstappen zittert – Norris mit der nächsten Pole?

Der Titelkampf geht in die nächste Runde, das Formel-1-Rennen in Singapur steht vor der Tür! Während Max Verstappen und Red Bull mit aller Macht zurück in die Erfolgsspur wollen, peilen Lando Norris und McLaren den nächsten Coup an, um die WM-Führung des Niederländers weiter schmelzen zu lassen.

Am vergangenen Wochenende hat McLaren erstmals seit 2012 wieder die Führung in der Konstrukteurswertung übernommen. Nun heißt das große Ziel: Auch die Fahrerwertung der Formel 1 zu erringen. In Singapur soll der nächste Schritt zu diesem Ziel folgen.

Formel 1 – Singapur-GP im Live-Ticker:

Gelingt Red Bull in Singapur die Wende? Holt McLaren in der WM weiter auf? Wie schlagen sich die Mercedes und Ferrari? Alles rund um die Formel 1 in Singapur erfährst du bei uns in unserem Live-Ticker – hier verpasst du nichts!

+++Live-Ticker aktualisieren +++

14.27 Uhr: Noch knapp eine halbe Stunde bis zum Qualifying – hier erfährst du, wo du die Qualifikation zum großen Preis von Singapur live verfolgen kannst.

13.45 Uhr: Auch im FP3 unterstreicht Norris seine Ambitionen. Der Brite fuhr die schnellste Zeit, auf Platz zwei und drei folgten Mercedes-Pilot George Russell und Ferrari-Star Carlos Sainz – es verspricht also ein spannendes Qualifying zu werden.

13.20 Uhr: In den bisherigen Trainingsessions präsentierten sich vor allem Norris und Ferrari-Konkurrent Charles Leclerc in Bestform. Im Kampf um die Pole-Position dürfte es wohl nur über diese beiden Fahrer gehen.

12.15 Uhr: In Baku erlebte McLaren-Pilot Lando Norris eine Achterbahn der Gefühle. Nach einem Taktikfehler schied er schon in Q1 aus, musste von Platz 17 starten und kam letztlich als Vierter doch noch vor Verstappen ins Ziel.

Heute möchte McLaren einen solchen Quali-Patzer verhindern und im besten Fall die Pole-Position für das morgige Rennen ergattern. Das Qualifying zum großen Preis von Singapur startet um 15 Uhr.

Weitere News:

Samstag, 21. September, 11.30 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Am heutigen Samstag geht es in der Formel 1 weiter. Das Qualifying zum Großen Preis von Singapur steht an. Wir verfolgen die Entscheidung für dich live.