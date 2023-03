Formel 1: Star-Pilot bestätigt Gerüchte – „Gerät außer Kontrolle“

In der Formel 1 geht es regelmäßig hoch her. Nahezu jedes Rennen gibt es Diskussionen – Zwischen Fahrern, zwischen Team-Chefs oder zwischen ganzen Rennställen. Die Beziehung vieler Formel-1-Piloten zueinander ist nicht unbedingt die beste.

Doch jetzt bestätigt ein Formel-1-Fahrer die Gerüchte um eine Whatsapp-gruppe aller zwanzig Fahrer. In dieser soll unter anderem über strittige Szenen und Regeln diskutiert werden.

Formel 1: Russell Gründer der Gruppe

Die Fahrer im Grid tauschen sich logischerweise auch abseits der Strecke häufig aus. Mal netter, mal etwas ernster. Und mal in einer Whatsapp-Gruppe. Das bestätigte Mercedes-Pilot George Russell bereits letztes Jahr. Er ist auch derjenige, der das ganze Projekt ins Leben gerufen hatte. Alle zwanzig Fahrer sind Teil dieser Gruppe. Dementsprechend gehe es dort auch mal hoch her, so Russell. „Es gibt schon Anlässe, wenn zum Beispiel etwas auf der Strecke passiert ist, wo die Leute plötzlich Memes oder sonst was posten und die ganze Sache ein bisschen außer Kontrolle gerät“, deutete der Brite im Podcast „The Fast and The Curious“ an.

Dass die Formel-1-Stars aber auch gerne für den ein oder anderen Spaß zu haben sind, zeigt schon das Profilbild der Gruppe. Dort ist nicht etwa ein Rennwagen zu sehen, eine Strecke oder irgendein anderes neutrales Motiv, sondern ein Bild des legendären Formel-1-Piloten James Hunt. Er galt zu seiner Zeit als absolutes Pulverfass, der abseits der Strecke für ähnlich viel Wirbel wie auf der Piste sorgte.

Die Gruppe kann aber durchaus auch ganz schön hart sein. Ex-Haas-Pilot Nikita Mazepin verriet nach seinem Formel-1-Aus, dass George Russell ihn noch am selben Tag aus der Gruppe entfernt haben soll. Der Russe schien also tatsächlich nicht allzu beliebt gewesen zu sein.

Norris gibt weitere Details preis

McLaren-Pilot Lando Norris führte die angeschnittenen Details von Kollege George Russell noch etwas aus. „Es ist nicht so, dass wir alle Kumpels sind, es ist keine Freundesgruppe. Es geht mehr darum, uns über Regeln und Neuigkeiten auszutauschen und über die ein oder andere Sache zu beraten. Es ist mehr ein: Wie wollen wir uns als Fahrer gemeinsam präsentieren?“, erkläre der Brite. Auf die Frage, wer die Gruppe am aktivsten nutzen würde, antwortete der 23-Jährige: „So ziemlich jeder mal ein bisschen. Jeder schreibt dort mal ein bisschen rein.“

Eine große gemeinsame Whatsapp-Gruppe aller zwanzig Formel-1-Piloten, in der auch mal das ein oder andere Meme und der ein oder andere Spaß ausgetauscht wird. Eine harmonische Vorstellung, die mit den Charakteren wahrscheinlich nicht immer so ganz friedlich ist. Dennoch eine lustige Geschichte. Und nützlich ist sie ja anscheinend auch, wenn die Fahrer über wichtige Themen und Inhalte diskutieren.