Formel 1: Hammer-Konzept enthüllt! Bosse planen wohl spektakuläres Stadtrennen in Europa

Die Formel 1 wächst seit Jahren immer weiter, die Rennserie vermarktet sich mittlerweile weltweit und möchte immer wieder neue Leute für den Motorsport begeistern. Neben neuen Fahrern und Teams sollen in Zukunft auch immer wieder neue Rennorte auf die Karte kommen. In der laufenden Saison findet der Rennzirkus beispielsweise das erste Mal in Las Vegas statt.

Im letzten Jahr wurde mit Miami bereits in weiterer Stadtkurs in den Rennkalender aufgenommen. In den kommenden Jahren könnte es weitere spektakuläre Stadtrennen geben. Die Formel-1-Bosse planen wohl auch einen Grand Prix in einer europäischen Großstadt.

Formel 1: Große Pläne für London

Mit dem Grand Prix in Las Vegas besteht eine Formel-1-Saison erstmals in der Geschichte der Rennserie aus 23 Rennen. Der Kalender der Formel-1-Piloten wächst, die Saison wird immer länger. Das könnte in Zukunft seine Fortsetzung finden, mit Las Vegas soll keineswegs Schluss sein. Denn laut der britischen Tageszeitung „The Times“ befindet sich Liberty Media, der Eigentümer der F1, in Gesprächen über ein Rennen im Osten von London. Im besten Fall könnten Verstappen und Co. bereits in drei Jahren an der Themse fahren.

Konkret soll der Grand Prix im Industrieviertel Royal Docks stattfinden, wo sich unter anderem auch der London Airport befindet. Rund 5,8 Kilometer soll der Kurs lang sein und mit zahlreichen Geraden und Schikanen und insgesamt 22 Kurven geschmückt sein. Mit rund 200 Kilometern pro Stunde würden die F1-Piloten dann an den historischen Docks und am Flughafen vorbeirasen.

„Wir wissen, dass die Formel 1 daran interessiert ist, hier einen Grand Prix zu veranstalten, und wir haben eine Strecke entworfen, die alle ihre Anforderungen und Vorschriften erfüllt“, erklärte Max Farrell, Geschäftsführer der Projektentwicklungsberatung LDN Collective, die für die Planung zuständig ist. Das Planungskomitee hat definitiv ambitionierte Pläne: „Sobald wir die Genehmigung haben, können wir die Anlage innerhalb von 24 Monaten bauen. Ich denke, dass es im besten Fall möglich ist, den Großen Preis von London im August 2026 zu veranstalten. Wenn alle dahinterstehen, wäre das machbar“, erklärte Farrell. Eine klare Ansage in Richtung der Formel 1.

Konkurrenz für Silverstone?

Freunde der Tradition dürfte das jedoch nicht sonderlich freuen. Denn: Die Formel 1 trägt bereits seit ihrer Gründung 1950 in Silverstone regelmäßig Rennen der Königsklasse in Großbritannien aus. Der Kurs unweit von Milton Keynes ist einer der traditionsreichsten und beliebtesten Strecken des Jahres. Gut möglich, dass Silverstone durch die Pläne einer neuen Strecke in London ersetzt werden könnte.

Gegenüber dem Portal „PlanetF1“ sagte ein F1-Sprecher zu dem Bericht jedoch, dass es „keine Pläne für einen Grand Prix in den Docklands gibt. Wir haben eine langjährige Beziehung zu Silverstone.“ Wie weit das auch über 2024 hinaus der Fall ist, wenn der Vertrag mit der Strecke in Silverstone ausläuft, bleibt offen. Darüber machten die Verantwortlichen bisher keine Angaben.

Die Stadtrennen wie beispielsweise in Monaco, Baku oder auch seit dieser Saison Las Vegas begeistert immer wieder viele Fans. Wenn es mit viel Tempo durch enge Gassen zwischen zwei Gebäuden durchgeht und man im Hintergrund verschiedene Sehenswürdigkeiten der Stadt sehen kann, lockt es die Massen besonders an. Dementsprechend könnte die Formel 1 durchaus weitere Stadtkurse planen und die Vermarktung weiter vorantreiben. Die Hauptstadt Englands scheint dabei ganz oben auf der Liste zu stehen.