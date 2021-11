Formel 1: Nach Regen-Farce in Spa – FIA will erneutes Chaos DAMIT verhindern

Kein Rennen in der Formel 1 sorgte in dieser Saison für so viel Aufregung wie der Große Preis von Belgien. Aufgrund des starken Regens musste der GP in Spa nur wenige Runden hinter dem Safety-Car abgebrochen werden.

Damit sich künftig eine solche Farce in der Formel 1 nicht wiederholt, hat die FIA ein Projekt begonnen, um mögliche Lösungen für das Fahren im Regen zu finden.

Formel 1: Das Rennen in Belgien wurde zur Farce Foto: IMAGO / eu-images

Formel 1 will Regen-Chaos künftig verhindern

In Spa fiel der Starkregen ohne Unterlass und dennoch wollte die Formel 1 mit aller Macht ein verspätetes Rennen sehen. Am Ende fuhren die Piloten lediglich drei Runden hinter dem Safety Car ehe der Red-Bull-Star Max Verstappen als Gewinner feststand.

--------------------------------------------

Der Formel 1-Rennkalender 2021

28. März – Bahrain (Sakhir) - Sieger: Lewis Hamilton

18. April – Italien (Imola)* - Sieger: Max Verstappen

02. Mai – Portimao (Portugal) - Sieger: Lewis Hamilton

09. Mai – Spanien (Barcelona)* - Sieger: Lewis Hamilton

23. Mai – Monaco - Sieger: Max Verstappen

06. Juni – Aserbaidschan (Baku) - Sieger: Sergio Perez

20.Juni – Frankreich (Le Castellet) - Sieger: Max Verstappen

27. Juni – Steiermark (Spielberg) - Sieger: Max Verstappen

04. Juli – Österreich (Spielberg) - Sieger: Max Verstappen

18. Juli – Großbritannien (Silverstone) - Sieger: Lewis Hamilton

01. August – Ungarn (Budapest) - Sieger: Esteban Ocon

29. August – Belgien (Spa) - Sieger: Max Verstappen

05. September – Niederlande (Zandvoort) - Sieger: Max Verstappen

12. September – Italien (Monza) - Sieger: Daniel Ricciardo

26. September – Russland (Sotschi) - Sieger: Lewis Hamilton

10. Oktober – Türkei (Istanbul) - Sieger: Valtteri Bottas

24. Oktober – USA (Austin) - Sieger: Max Verstappen

07. November – Mexiko (Mexiko-Stadt)

14. November – Brasilien (Sao Paulo)

21. November – Katar (Doha)

05. Dezember – Saudi-Arabien (Dschidda)*

12. Dezember – Abu Dhabi

*Rennen werden auch bei RTL übertragen

--------------------------------------------

Das Problem dabei war die schlechte Sicht, die die Piloten während des Regens hatten. Dieses Problem soll in Zukunft verhindert werden. „Was den Regen betrifft, so gibt es jetzt einige sehr interessante Arbeiten, die sich mit der Gischt und der Sichtbarkeit befassen“, so Formel-1-Sportchef Ross Brawn gegenüber „Motorsport-total“.

+++ Formel 1: Mercedes-Boss mit Seitenhieb gegen Konkurrenz – „Wie Schauspieler in Hollywood“ +++

In den vergangenen Wochen haben Formel-1-Technikchef Pat Symonds und andere FIA-Mitarbeiter mit einigen Fahrern über ihre Erfahrungen in Spa gesprochen. Für Brawn sei besonders interessant gewesen, wie das Feedback von Fernando Alonso ausfiel. Der Spanier war nämlich in den vergangenen beiden Jahren in der Langstrecken-WM unterwegs und erzählte, dass man in einem Sportwagen deutlich besser sehen könne als in einem Formel-1-Auto.

Formel-1-Technikchef: Neue Fahrzeuge werden weniger Gischt erzeugen

„In mancher Hinsicht könnte man meinen, dass es eine Herausforderung sein könnte, mit einer Windschutzscheibe und den Scheibenwischern und all dem Rest“, so Brawn, „aber er sagte, dass die Art und Weise, wie die Gischt vom Auto kommt, anders ist.“

Formel-1-Sportchef Ross Brawn Foto: IMAGO / Independent Photo Agency

Für das nächste Jahr sollen die Rahmenbedingungen für die neuen Formel-1-Autos schon festgelegt worden sein. Brawn erklärt, dass die neuen Fahrzeuge weniger Gischt erzeugen werden, aber man das Thema weiter beobachten werde.„Die beiden großen Probleme bei Regenrennen sind Sicht und Aquaplaning. Aquaplaning ist eine Herausforderung für die Reifen, und ab einem bestimmten Punkt kann man es nicht mehr lösen“, sagt er.

-------------------------------------------

Mehr News zur Formel 1

Formel 1: Trotz schwacher Leistungen – DAS macht Haas-Chef Steiner Hoffnung

Formel 1: Legende steigt kehrt ins Cockpit zurück! ER gibt sein Comeback auf der Rennstrecke

Formel 1: Verstappen reicht's endgültig! Bei DIESEM Thema jetzt Schluss

-------------------------------------------

„Aber die Sicht ist vielleicht etwas, das wir verbessern können. Das steht jetzt auf unserer Liste der Dinge, die wir uns anschauen und sehen, ob wir darauf Einfluss nehmen und eine Verbesserung erreichen können.“ (oa)