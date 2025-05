Formel 1: Spanien-Ära vor dem Ende – Fans schauen gespannt hin

Nach dem großen Highlight-Wochenende in Monaco geht es für die Formel 1 direkt weiter: Der große Preis von Barcelona steht an. Seit 1991 wird in der spanischen Metropole gefahren. Auch in diesem Jahr geht es am Mittelmeer wieder um wichtige Punkte.

Trotz der Regelverschärfung rund um die Frontflügel der Formel-1-Boliden bleibt McLaren der große Favorit. Lando Norris holte sich in Monaco seinen zweiten Saison-Sieg und gemeinsam mit Oscar Piastri hat er sich von der Konkurrenz bereits absetzen können. So könnte es in Spanien zu einem ungewohnten Bild kommen.

Formel 1: Top-Duo bestimmte Barcelona-GP

Lewis Hamilton oder Max Verstappen – das war in den vergangenen Jahren stets die Antwort auf die Frage, wer den Großen Preis von Barcelona gewonnen hat. Seit neun Jahren hat abgesehen von den beiden Superstars der Königsklasse kein anderer Fahrer mehr in Spanien gewinnen können!

Hamilton und Verstappen haben Barcelona über Jahre auf ihre ganze eigene Art und Weise dominiert. Der Niederländer gewann 2016 und die letzten drei Jahre. Hamilton holte sich von 2017 bis 2021 jeweils den Sieg und die maximale Punkteausbeute.

In diesem Jahr könnte diese Serie der beiden Fahrer jedoch reißen. Denn beide rechnen sich nicht die allerbesten Chancen aus, in Barcelona zu gewinnen. Während Hamilton weiterhin mit seinem Ferrari zu kämpfen hat, scheint der Abstand zu den McLaren für Verstappen zu groß.

Beginnt die große Red-Bull-Aufholjagd?

Red Bull wird unter anderem darauf hoffen müssen, dass die Regelverschärfung zu den Frontflügeln bei McLaren einen großen Unterschied machen wird. Statt zuvor 15 Millimeter dürfen sich diese unter Belastung nur noch zehn Millimeter verbiegen. Klingt wenig, kann in der Formel 1 aber Zehntel, Hundertstel oder Tausendstel entschieden. Und vor allem Papaya könnte damit zu kämpfen haben.

Weitere News:

Dazu wird auch das Qualifying am Samstag (31. Mai) eine entscheidende Rolle spielen. Auch in Barcelona kann man nur schwer überholen. Daher ist es wichtig, dass sich die Formel-1-Piloten die bestmögliche Ausgangsposition zu verschaffen. Sieht die Formel 1 in Barcelona erstmals seit 2015 wieder einen anderen Sieger als Hamilton oder Verstappen?