Formel 1: Fahrerknall deutet sich an! Pilot zieht wohl Schlussstrich

Der Große Preis von Katar sollte Teil eins seiner großen Abschiedstournee bei Alpine werden. Esteban Ocon wird den französischen Rennstall nach der Saison verlassen und zu Haas wechseln. Das steht schon seit einigen Wochen fest. Allerdings bahnt sich jetzt ein Paukenschlag um den Formel-1-Piloten an.

Denn nach dem enttäuschenden Rennen in Katar macht das Gerücht die Runde, dass Ocon Alpine sogar noch vor dem letzten Rennen in Abu Dhabi verlassen könnte. Seine Aussagen nach dem Formel-1-Rennen deuten ebenfalls auf diesen drastischen Schritt an.

Formel 1: Verlässt Ocon Alpine vorzeitig?

Räumt Ocon seinen Platz noch vor Saisonende? Eigentlich sollte der Franzose seinen letzten Einsatz für Alpine in Abu Dhabi feiern. Doch plötzlich steht ein vorzeitiges Ende im Raum. Laut „Sky“ sei es wahrscheinlich, dass er in den kommenden Stunden sein Team verlässt.

Die Alpine-Teamführung um Oliver Oakes und Flavio Briatore wollte noch nichts offiziell bestätigen, aber im Fahrerlager machte die Nachricht vom verfrühten Alpine-Abgang von Ocon die Runde. Seine Aussagen nach dem Rennen passen zu diesen Gerüchten – seine Worte hören sich stark nach Abschied an.

„Ich möchte dem Team für seine harte Arbeit an diesem Rennwochenende und in diesem Jahr danken. Die Ingenieure und Mechaniker haben zusammengehalten, als es nicht so gut lief, und das ist das Wichtigste. Es ist wichtig, nach vorne zu blicken und zu schauen, wie wir uns auf die Zukunft vorbereiten sollen“, so der Fahrer.

Doohan steht vor Formel-1-Debüt

Laut „Sky England“ könnte womöglich Ocons Wunsch nach einer Freigabe für den Abu-Dhabi-Test der Auslöser für das vorzeitige Aus bei Alpine gewesen sein: Demnach würde Alpine Ocon den ersten Haas-Test ermöglichen, im Gegenzug würde Ocon auf den letzten Grand Prix in Abu Dhabi verzichten, so heißt es.

Dann würde wohl Jack Doohan, der Ocon ab der kommenden Saison ohnehin beerben wird, erstmals ins Rampenlicht der Formel 1 treten. Der 21-Jährige könnte in Abu Dhabi nicht nur an den Tests teilnehmen, sondern auch seinen ersten Grand Prix absolvieren.