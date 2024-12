Formel 1: Irre Andretti-Aussagen nach Cadillac-Einstieg

Der Formel-1-Einstieg von General Motors und Cadillac zur Saison 2026 war die Nachricht der Woche im Motorsportkosmos. Alle Fans dürfen sich also ab der übernächsten Saison auf insgesamt elf Teams auf dem Grid freuen.

Kurz nach der Verkündung des Mega-Deals macht der kommende Formel-1-Rennstall nun direkt auf sich aufmerksam. Die Aussagen von Mario Andretti dürften bei einigen Beobachtern für Verwunderung sorgen – geht dieser Plan wirklich auf?

Formel 1: Andretti hat Rennsiege im Visier

Gegenüber „GPblog“ formulierte der Cadillac-Boss zuletzt erste Ziele für den Formel-1-Einstieg seines Teams: „Man muss von Anfang an die Einstellung haben, dass man nach dem Maximum strebt. Es gibt keine andere Möglichkeit, das so zu sehen. Wenn du von Anfang an so denkst, hast du keine Chance, etwas Besseres als das zu erreichen, was du dir erhoffst. Beim ersten Rennen, an dem ich persönlich teilgenommen habe, hatte ich den Sieg im Kopf. Daran ist nichts auszusetzen“, so Andretti überzeugt.

Geht es nach Andretti, wird Cadillac in der Formel 1 also schon früh nach den Sternen greifen. Der Team-Boss weiß aber auch: „Es liegt noch eine Menge Arbeit vor uns. Aber die Zukunft ist eine Verpflichtung, eine 10-Jahres-Verpflichtung zumindest jetzt, also eine Menge Dinge, auf die wir uns freuen können“.

Cadillac will auch in Formel 2 starten

Bei Cadillac hat man also auch die langfristige Zukunft des Rennstalls im Blick. Daher will der US-Rennstall nicht nur die Formel 1 erobern: „Langfristig wird das Team natürlich in der Formel 3 und der Formel 2 antreten, um jungen Leuten in der Zukunft die Möglichkeit zu geben, Erfahrungen zu sammeln und bewertet zu werden“, erklärt Andretti abschließend.

Andretti und Cadillac haben also große Zukunftspläne. Ob sie diese auch umsetzen können, wird sich am Ende zeigen.