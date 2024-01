Formel 1: Endlich wieder Rennen in Deutschland? So stehen die Chancen

Die Formel 1 boomt ohne Ende, doch in Deutschland bekommt man davon nur wenig mit. Schon zum dritten Mal in Folge fand kein Rennen in Deutschland statt – und auch 2024 gehören deutsche Traditionsstrecken wie der Hockenheimring und der Nürburgring nicht zum Rennkalender der Formel 1.

In Deutschland sehnt man sich nach einer Rückkehr der Formel 1, doch die Aussichten sind weiterhin eher mau. Es ist nur schwer vorstellbar, dass es schon in naher Zukunft wieder ein Rennen in Deutschland gibt. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Formel 1: So stehen die Chancen auf einen Deutschland-GP

Am 11. Oktober 2020 war die Formel 1 zum letzten Mal in Deutschland zu Gast. Damals fand der Große Preis der Eifel am Nürburgring statt. Aufgrund der Corona-Pandemie war die deutsche Strecke eingesprungen, hatte der Formel 1 aus der Patsche geholfen. Seitdem hat man die Motorengeräusche der Formel-1-Boliden nur noch bei Showevents in Deutschland gehört.

Sowohl Nürburgring als auch Hockenheimring könnten sich eine Rückkehr der Formel 1 durchaus vorstellen, allerdings gibt es ein großes Problem: die Antrittsgebühr. Die Formel 1 verlangt inzwischen zweistellige Millionensummen von den Strecken, damit sie ein Rennen der Königsklasse des Motorsports ausrichten dürfen. Trotz zahlreicher Ticket- und Werbeeinnahmen wäre die Formel 1 zumindest für die deutschen Strecken ein Minusgeschäft.

Verhilft Audi Deutschland zum Formel-1-Comeback?

„Wir sind darauf angewiesen, Partner ins Boot zu holen, die ebenfalls daran interessiert sind, die Formel 1 nach Deutschland zu bringen. Es geht dabei vor allem darum, dass das Risiko der hohen Antrittsgebühr auf verschiedene Schultern verteilt wird. Denn es kann nicht sein, dass alle Player an der Formel 1 verdienen wollen, nur die Rennstrecke macht ein Minus“, erklärte Jorn Teske, Geschäftsführer des Hockenheimrings, zuletzt in einem Interview mit „watson“.

Ein möglicher Partner könnte Audi sein. Der deutsche Auto-Hersteller steigt 2026 in die Formel 1 ein und dürfte ein Interesse daran haben, die Formel 1 zurück nach Deutschland zu holen. Vorher stehen die Chancen der deutschen Strecken aber wohl schlecht.

Für 2024 sind bereits alle Plätze vergeben – und mit 24 Rennen ist der Kalender picke packe voll. Die USA mischen mittlerweile mit drei Strecken mit, die reichen Wüstenstaaten sind schon seit Jahren auf dem Vormarsch und auch in anderen Ländern drängt man auf ein Formel-1-Rennen. Die Konkurrenz ist groß.