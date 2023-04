Formel 1: Hammer-Comeback? Deutsche Fans fassungslos

Kommt es in der Formel 1 etwa schon bald zu einem großen Comeback? Im Paddock macht ein Gerücht die Runde, das vor allem die deutschen Fans der Königsklasse aufhorchen lässt. Aber eins nach dem anderen.

Daniel Ricciardo hatte im vergangenen Sommer in der Formel 1 für einen Paukenschlag gesorgt. Der Australier gab bekannt, dass er in dieser Saison nicht mehr für McLaren an den Start gehen würde. Stattdessen schloss er sich Red Bull an – als Ersatzfahrer! F1-Fans waren baff und fragten sich: Hat der 33-Jährige etwa keine Lust mehr auf Rennen?

Formel 1: Daniel Ricciardo zu Haas?

Diese Frage beantwortete Ricciardo zuletzt – mit deutlichen Worten. Die Saison 2023 ist gerade mal zwei Rennen alt, und schon jetzt scheint ihn die Rolle des Ersatzfahrers zu langweilen. Das dritte Rennen der Saison ist ausgerechnet Ricciardos Heim-Grand-Prix in Australien. Und spätestens jetzt juckt es den Formel-1-Star wieder in den Fingern: Ricciardo will wieder Rennen fahren!

Kaum hatte Ricciardo mitgeteilt, dass er wieder Grands Prix bestreiten will, schossen die Gerüchte wie Pilze aus dem Boden. Für welches Team könnte er wohl demnächst fahren? Das Gerücht, das sich am hartnäckigsten hielt: Ricciardo solle Nico Hülkenberg bei Haas ersetzen.

Formel-1-Fans in Deutschland horchen auf

Dieses Gerücht macht speziell die deutschen Fans der Formel 1 fassungslos. Schließlich ist Hülkenberg der einzige verbliebene deutsche Fahrer in der Königsklasse. Wenn nach den Karriereenden von Sebastian Vettel und Nico Rosberg sowie dem Aus von Mick Schumacher bei Haas nun auch Hülkenberg den Renn-Zirkus verlässt, steht die F1 völlig ohne deutsche Piloten da – ein Albtraum für die deutschen Fans.

Wie realistisch ist das Szenario? Vor dem Australien-GP spricht Haas-Boss Günther Steiner nun Klartext. „Es ist noch viel zu früh, um über die Fahrer fürs nächste Jahr zu reden“, stellt Steiner klar: „Lasst uns erst mal schauen, wie es mit den aktuellen Fahrern geht.“ Haas müsse Hülkenberg erstmal „eine Chance einräumen“, so Steiner: „Er ist ein neuer Fahrer bei uns und hat in dieser Saison gerade mal zwei Rennen absolviert.“

Alle Teams der Formel 1 haben Ricciardo auf dem Zettel

Gleichzeitig betont Steiner, dass er eine Verpflichtung von Daniel Ricciardo nicht grundsätzlich ausschließt: „Vielleicht rede ich irgendwann mal mit ihm. Aber solange unsere beiden Fahrer gute Arbeit machen, bleibt es bei ihnen.“

Steiner weiter: „Jedes Team wird mit Daniel reden wollen. Er ist ein Jahr draußen und weiß jetzt, was er will. Er ist für jedes Team in der Formel 1 interessant.“