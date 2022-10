Formel 1: Wechsel-Hammer bahnt sich an! ER unterschreibt wohl bei einem Top-Team

In der Formel 1 bahnt sich ein echter Wechsel-Hammer an.

Daniel Ricciardo soll laut Medienberichten kurz vor einer Unterschrift bei Mercedes stehen. Der Australier soll Ersatzfahrer bei dem Spitzenteam in der Formel 1 werden.

Formel 1: Ricciardo vor Wechsel zu Mercedes?

Als „durchaus realistisch“ stufte Ricciardo eine Rolle als Ersatzfahrer in der Formel 1 am vergangenen Wochenende in Singapur ein, jetzt wird es offenbar wirklich dazu kommen. Laut des französischen TV-Senders Canal+ steht er vor einem Wechsel zu Mercedes.

Die Gespräche zwischen Ricciardo und den Silberpfeilen sollen sich bereits in einem „fortgeschrittenen Stadium“ befinden. Ricciardo könnte hinter dem Stammpiloten Lewis Hamilton und George Russell der Fahrer Nummer drei werden.

Formel 1: Daniel Ricciardo steht vor einem Wechsel zu Mercedes. Foto: IMAGO / Motorsport Images

Ricciardo muss nach zwei Jahren seinen Platz bei McLaren räumen. Der Australier und sein Rennstall einigten sich auf eine vorzeitige Beendigung des bis 2023 laufenden Arbeitspapier. Ricciardo wird bei McLaren durch seinen Landsmann Oscar Piastri ersetzt.

Formel 1: Ricciardo hat kaum Möglichkeiten

Nach dem Bekanntwerden seines Aus erklärte Ricciardo immer wieder, dass die Formel 1, die einzige Option für ihn sei und er auch ein Sabbatjahr in Erwägung ziehe. „Ich liebe auch andere Rennserien, aber ich sehe mich dort nicht. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich in so etwas einsteige, schließt das die Tür zur F1 für immer. Es würde sich so anfühlen, als hätte ich mich dann abgemeldet, aber das habe ich noch nicht“, so Ricciardo.

+++ Formel 1: Wechsel endgültig vom Tisch – Fahrer unterschreibt neuen Vertrag +++

Zudem betonte er, dass er nicht nur einen Vertrag unterschreibe, um nächstes Jahr im Cockpit zu sitzen. Es müsse Sinn machen. Die besten Optionen sind inzwischen weg, offen ist das Rennen nur noch bei Williams und Haas.

Mehr News aus der Formel 1:

Paukenschlag! Aus wohl endgültig besiegelt

Schumacher vor Wechsel? Teamchef wird deutlich – „Definitiv eine Option“

Karriere in Trümmern – Fahrer erlebt schwersten Tag seines Lebens

Bei Mercedes könnte Ricciardo auf den Sitz von Hamilton schielen. Der Vertrag des siebenfachen Weltmeisters läuft 2023 aus, seine Zukunft ist offen.