Formel 1: Schumacher vor Wechsel? Teamchef wird deutlich – „Definitiv eine Option“

Eine Zeit lang sah es für Mick Schumacher bezüglich eines Platzes in der Formel 1 im kommenden Jahr recht düster aus. Mittlerweile wird der Deutsche mit zahlreichen Teams in Verbindung gebracht.

Jetzt wurde ein Teamchef der Formel 1 zu Mick Schumacher befragt, der dabei offen über Verhandlungen mit ihm sprach.

Formel 1: Schumacher vor Wechsel? Teamchef wird deutlich

Bei welchem Rennstall landet Mick Schumacher im nächsten Jahr? Die Personalie um den deutschen Piloten beschäftigt aktuell die Formel 1. Zuletzt sagte sein Teamchef Günther Steiner, dass die Chancen auf einem Verbleib bei Haas „fifty-fifty“ stünden, also bei nur 50 Prozent.

Sollte sich Haas doch gegen Mick Schumacher entscheiden, räumen ihm viele Experten einen Platz bei Williams ein. Nicholas Latifi wird das Team nach der Saison definitiv verlassen. Ob dann Schumacher im kommenden Jahr an der Seite von Alex Albon fahren wird?

Formel 1: Wo fährt Mick Schumacher im kommenden Jahr? Foto: IMAGO/Motorsport Images

„Mick ist eine Option, er hat es auch verdient, in der Formel 1 zu bleiben“, sagte Williams-Teamchef Jost Capito in einem Interview mit RTL. „Ob das so kommt, wird man sehen, aber er ist definitiv eine Option für uns.“

Wo fährt Mick Schumacher nächstes Jahr?

Gleichzeitig betonte Capito auch, dass es noch weitere Fahrer gäbe, die den Platz bei Williams einnehmen könnten. Darunter sei auch Williams-Nachwuchsfahrer Logan Sargeant, der aktuell in der Formel 2 fährt. „Er steht auch auf der Liste“, sagt Capito über Sargeant, der aber in der Formel 2 noch die nötigen Punkte für seine F1-Superlizenz einfahren müsste.

Heißt für Mick Schumacher: Weiterkämpfen und sich beweisen. Ob er einen Platz beim englischen Team bekommt, wird sich wohl erst nach der Saison zeigen, wie Capito erklärt: „Ich denke, dass es kurz nach Abu Dhabi [letztes Rennen] oder ein, zwei Wochen danach der Fall sein sollte.“

Ein weiterer Konkurrent ist Nyck de Fries, der schon in Monza kurzfristig für Williams-Stammfahrer Alex Albon eingesprungen war, weil dieser operiert werden musste. Mit einem beeindruckenden 9. Platz machte de Fries auf sich aufmerksam.