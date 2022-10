Formel 1: Wechsel endgültig vom Tisch – Fahrer unterschreibt neuen Vertrag

Lange Zeit war Colton Herta mit einem Wechsel in die Formel 1 in Verbindung gebracht worden, jetzt ist dieses Thema aber endgültig vom Tisch.

Der US-Boy hat seinen Vertrag bei Andretti Autosport laut übereinstimmenden Medienberichten verlängert und wird vorerst nicht in die Formel 1 wechseln.

Formel 1: Herta verlängert bei IndyCar-Team

Colton Herta gilt als die heißeste Aktie im US-Motorsport. Der jüngste IndyCar-Rennsieger der Geschichte wird seit einiger Zeit mit einem Wechsel in die Formel 1 in Verbindung gebracht. Kürzlich erklärt Red Bull erst, den 22-Jährigen für Alpha Tauri verpflichten zu wollen.

Ein Wechsel von Herta in die F1 scheiterte schließlich an der fehlenden Superlizenz. Der US-Amerikaner erfüllt noch nicht die Bedingungen, um in der Königsklasse des Motorsports fahren zu dürfen.

Colton Hertas Traum von der Formel 1 muss vorerst warten. Foto: IMAGO / USA TODAY Network

Stattdessen habe Herta seinen bis 2023 laufenden Vertrag bei Andretti Autosport laut dem Portal „Racer“ um mehrere Jahre verlängert. Seinen Traum von der Formel 1 soll Herta aber noch nicht aufgegeben haben.

F1-Traum noch nicht abgehakt

Er ist weiter ein Teil des Testprogramms von McLaren, soll durch mehrere Einsätze im Freitagstraining die nötigen Punkte für die Superlizenz sammeln und in den kommenden Jahren den Schritt in die F1 gehen.

Im Idealfall soll dies mit Andretti geschehen. Teambesitzer Michael Andretti drängte zuletzt auf den Einstieg in die Formel 1, scheiterte aber mehrfach mit seinen Versuchen. Sollte es doch noch klappen, wäre Herta der Fahrer Nummer eins.

In der kommenden Saison wird Herta aber erst einmal seine fünfte Saison in der IndyCar Series fahren. An seiner Seite sind Ex-F1-Fahrer Romain Grosjean und Devlin DeFrancesco.