Formel 1: Jetzt ist es raus! Daniel Ricciardo macht es offiziell

In der Formel 1 spielt er nur noch die zweite Geige. Und trotzdem sorgte Daniel Ricciardo beim Miami-GP der Formel 1 mächtig für Aufsehen. Er machte offiziell, was unter Fans vorher schon gemunkelt wurde.

Nach langem Versteckspiel hat sich Ricciardo offen mit seiner neuen Freundin gezeigt. Und auch sie kommt aus dem Kosmos der Formel 1. Zumindest ist ihr Vater dort bis heute eine Legende.

Formel 1: Ricciardo macht Beziehung offiziell

Hinter vorgehaltener Hand wurde schon länger getuschelt, Daniel Ricciardo und Heidi Berger könnten ein Paar sein. Ricciardo war seit 2016 offiziell Single, als er die Trennung von seiner Highschool-Liebe Jemma Boskovich bekanntmachte. Doch weil der F1-Star sein Privatleben strikt aus Öffentlichkeit und Berufsleben heraushielt, blieb es die neue Liebe nur ein heißes Gerücht. Doch dann kam Miami.

+++ Formel 1: Tinte trocken! Hammer-Nachricht für Max Verstappen & Co. +++

Beim GP-Wochenende in Florida ließ der Australier die Bombe platzen. Unerwartet schlenderte er plötzlich Hand in Hand mit der Tochter von Motorsport-Legende Gerhard Berger durch das Paddock. Gelöst turtelten die beiden vor den Kameras miteinander und machten so öffentlich: Wir sind zusammen!

Ricciardo liebt Tochter von Formel-1-Legende

Die Formel 1 hat damit ein neues Traumpaar. Gerade erst hatte Fernando Alonso die Trennung von seiner Partnerin bekanntgegeben. Nach nur einem Jahr war mit TV-Moderatorin Andrea Schlager wieder Schluss. Und während die Gerüchteküche noch über eine angebliche Liaison von Alonso mit Pop-Superstar Taylor Swift diskutiert, tauchte nun plötzlich Ricciardo auf und machte seine neue Liebe offiziell.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Heidi Berger ist Tochter des österreichischen 210-fachen GP-Piloten Gerhard Berger und der Portugiesin Ana Corvo. Die 26-Jährige arbeitet in Portugal als Schauspielerin, war zuletzt auch im österreichischen Fernsehen zu sehen.