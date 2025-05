Sat.1 macht es offiziell – Sender bestätigt neue Vorabend-Serie

Von Krimis bis Kuppelshows, von Trash-TV bis Telenovela – das deutsche Fernsehen ist so bunt wie nie. Sender kämpfen täglich um Aufmerksamkeit und probieren neue Formate aus. Doch zwischen Reality-Formaten und Streaming-Wettbewerb gibt es sie noch: Die klassische Serie mit Herz. Sat.1 bleibt diesem Erfolgsrezept treu und startet jetzt mit einer neuen Eigenproduktion durch.

„Ein Hof zum Verlieben“ heißt das neue Serienprojekt, das Sat.1 und Joyn gemeinsam an den Start bringen. Und die Sendung setzt auf altbekannte Gesichter!

Sat.1-Serie: Dreharbeiten stehen in den Startlöchern

Sat.1 glaubt auch weiterhin an die Dailysoap im Vorabendprogramm und reiht sich mit „Ein Hof zum Verlieben“ in den Erfolgskurs ein. Die Dreharbeiten für die neue Serie starten bereits ab Montag (5. Mai) in Berlin, Brandenburg und am Bodensee – dort, wo die Serie auch spielt.

Im Mittelpunkt: Diana Staehly, bekannt aus „Stromberg“, „SOKO Köln“ und „Die Rosenheim-Cops.“ Diesmal schlüpft sie in die Rolle einer Anwältin, die überraschend einen Apfelhof erbt. Was wie eine charmante Erbschaft klingt, wird schnell zur persönlichen Herausforderung. Denn mit dem Hof betritt sie auch das Kapitel Vergangenheit ihres verstorbenen Mannes.

Senderchef betont – „Sat.1-Vorabend so stabil wie lange nicht“

Die neue Serie soll auf Joyn und im Vorabendprogramm von Sat.1 laufen – ein Slot, den der Sender in den letzten Monaten bewusst wieder mit deutschen Produktionen stärkt. Nach dem Erfolg von „Die Landarztpraxis“ und dem Publikumsliebling „Spreewaldklinik“ will Sat.1 die erzählerische Linie fortsetzen. Senderchef Marc Rasmus betont: „Mit ‚Ein Hof zum Verlieben‘ untermauern wir unsere Fiction-Strategie für Joyn und die Sat.1-Acces-Primetime.“

„Dank deutscher Fiction ist der Sat.1-Vorabend so stabil wie lange nicht. Unsere erste Serie ‚Die Landarztpraxis‘ hat uns in der dritten Staffel jüngst die erfolgreichste Woche seit Start beschert. Auf Joyn wächst die Zahl der Zuschauer stetig. Mit ‚Ein Hof zum Verlieben‘ wollen Sat.1 und Joyn diese Erfolgsgeschichte der deutschen Serien weiterschreiben“, so Rasmus.

Neben Diana Staehly stehen unter anderem Moritz Otto, Gitta Schweighöfer, Stephan Käfer, Susan Hoecke und Carlotta Truman vor der Kamera. Ein genauer Sendetermin der neuen Sat.1-Serie „Ein Hof zum Verlieben“ steht noch aus.