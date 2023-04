Formel 1: Bahnt sich ein Wechsel-Hammer an? Reaktion von Star-Pilot ist eindeutig

In der Formel 1 wird es nie ruhig! Selbst in den vergangenen vier Wochen, als die Motorsport-Königsklasse pausierte, war Einiges los. Dabei ist noch nicht mal „Silly Season“. Dieses Mal geht es um Ferrari-Star Charles Leclerc.

Zuletzt gab es in der Formel 1 wilde Gerüchte über einen Wechsel des Monegassen zur Konkurrenz. Der Hoffnungsträger der Scuderia wurde nun am Rande des Aserbaidschan-GP darauf angesprochen. Seine Reaktion ist mehr als nur deutlich.

Formel 1: Leclerc zu Mercedes?

Seit 2019 ist Charles Leclerc Ferrari-Pilot, feierte seitdem fünf Siege in der Formel 1 und wurde in der vergangenen Saison hinter Max Verstappen Vize-Weltmeister. Der Start in die Saison 2023 ist allerdings völlig in die Hose gegangen.

So gab es dann in den vergangenen Wochen heiße Spekulationen um einen Wechsel des Monegassen zu Mercedes. Dort soll er ausgerechnet Lewis Hamilton ablösen, dessen Vertrag Ende des Jahres ausläuft. Der britische Superstar konnte sich bislang noch nicht auf einen neuen Vertrag mit den Silberpfeilen einigen.

Angesprochen auf das Gerücht antwortete Leclerc. „Ich konzentriere mich voll und ganz auf das Projekt, in dem ich bin, nämlich Ferrari. Ich habe volles Vertrauen und bin zuversichtlich für die Zukunft. Dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Ich stehe voll hinter Ferrari und liebe Ferrari“, erklärte der 25-Jährige. Er betonte noch einmal, keinen Anruf von Wolff erhalten zu haben.

Auch Mercedes-Boss Wolff reagiert auf Gerüchte

An einen Wechsel zu einem anderen Formel-1-Team denke Leclerc sowieso nicht. Sein Vertrag in Maranello läuft ohnehin noch bis Ende 2024. Zuletzt wurde aber darüber spekuliert, dass ihm eine Ausstiegsklausel bereits nach der laufenden Saison einen Abgang ermöglichen könnte.

Die Gerüchte angeheizt hatte Ralf Schumacher unter der Woche. „Ich könnte mir schon vorstellen, dass Charles Leclerc vielleicht darauf hofft, dass Lewis Hamilton keine Lust mehr hat“, hatte der Ex-Rennfahrer in einem YouTube-Format von „formel1.de“ gesagt.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff reagierte genervt auf Gerüchte von Verhandlungen mit Leclerc. „Null. Ich weiß nicht, wo die Gerüchte herkommen, ob die jemand streut, aber da ist nichts dran“, betonte der Motorsportchef der Silberpfeile nach dem Qualifying zum Großen Preis von Aserbaidschan bei „Sky“. Ob da tatsächlich nichts dran ist und ob Lewis Hamilton auch im kommenden Jahr für Mercedes fahren wird, wird sich sicherlich bald zeigen.