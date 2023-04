Formel 1: FIA sorgt für faustdicke Überraschung! Hammer-Neuigkeit für Lewis Hamilton und Co.

Die Formel 1 kehrt mit einer faustdicken Überraschung aus ihrer vierwöchigen Pause zurück! Kurz vor dem Aserbaidschan-GP hat die FIA eine Hammer-Neuigkeit für die Piloten verkündet.

Lewis Hamilton, Max Verstappen und Co. dürfen sich über eine neue Regelung in der Formel 1 freuen. In Zukunft könnte das für weniger Strafen sorgen.

Formel 1: FIA sorgt für faustdicke Überraschung

Schon in den ersten drei Rennen der neu gestarteten Formel-1-Saison gab es zwei Startplatzstrafen für Charles Leclerc und Sergio Perez. Die ganzen Motorenhersteller sind derzeit hart am kämpfen und fast am Limit. Bereits im vergangenen Jahr gab es eine Strafenflut und viele Rückversetzungen zum Saisonende.

Das könnte in Zukunft nun verhindert werden. Denn am Dienstag (25. April) wurde bei einem Meeting darüber diskutiert, die Zahl der erlaubten Power-Unit-Elemente zu erhöhen. Die FIA einigte sich und erlaubt jeden Piloten ab 2023 vier Verbrennungsmotoren, Turbos, MGU-Hs und MGU-Ks zu verwenden. Die Änderung wurde vom FIA-Weltrat kurz danach auch direkt abgesegnet.

Fahrer dürfen sich freuen

Zuvor besagte die Regel, dass nur drei der genannten Komponenten in der Saison erlaubt sind. Auf die schon bestraften Piloten Leclerc und Perez in diesem Jahr hat die Änderung jedoch keine Auswirkungen.

Die Formel-1-Rennställe rund um die Superstars Max Verstappen, Lewis Hamilton und Co. hatten schon vor Beginn der Saison eine Rückversetzung fest in ihre Motorenstrategie eingeplant.

Es ist bereits die zweite Änderung vor dem Aserbaidschan-GP, das am kommenden Wochenende (30. April) stattfinden wird. Bereits für das Sprintrennen hat die FIA die krassen Veränderungen bekanntgegeben. Diese werden vor allem einem Fahrer gar nicht schmecken: Max Verstappen. Der Niederländer hatte sich in der Vergangenheit bereits öfter zu den Sprintrennen geäußert. Was er nun wohl über die Neuerungen sagen wird?