Formel 1: Nach Pleiten-Serie – Lewis Hamilton mit Schock-Geständnis!

Diese Nachricht schlug in der Formel-1-Welt ein wie eine Bombe: Lewis Hamilton wechselt zu Ferrari. Doch der siebenfache-Weltmeister bleibt bislang hinter den Erwartungen zurück. Jetzt schockt Hamilton mit einem sehr ehrlichen Geständnis.

Lewis Hamilton ist einer der ganz großen Stars in der Formel 1. Doch die Herausforderung bei Ferrari hat der 40-Jährige offenbar unterschätzt. „Ich hatte erwartet, dass es sehr hart werden würde, aber ich wusste einfach nicht, wie hart es werden würde“, sagt der Brite. „Ich wusste, dass es eine Herausforderung werden würde, und es ist in jeder Hinsicht so herausfordernd wie nur möglich.“

Formel 1: Hamilton bleibt hinter den Erwartungen zurück

In den ersten sechs EM-Rennen enttäuschte Hamilton auf ganzer Linie. Nach seinem Sieg beim Sprint von China gab es für den Briten keine guten Ergebnisse mehr. Er ist nur Siebter in der WM – zwei Plätze hinter seinem Teamkollegen Charles Leclerc. „Es liegt noch viel Arbeit vor uns“, gibt Hamilton zu. Ferrari liegt hinter McLaren, Mercedes und Red Bull momentan nur auf Platz vier – eine große Enttäuschung für Verantwortliche und Fans.

Auf Hamilton wartet in Imola eine echte Premiere: Zum ersten Mal wird er als Ferrari-Pilot ein Heimrennen fahren. „Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich meine, ich bin ja schon all die Jahre hier. Ich habe die Tifosi gesehen. Ich bin direkt nach den Ferrari-Fahrern auf die Bühne gekommen. Wir haben an all den verschiedenen Orten, an denen wir unterwegs sind, die unglaubliche Unterstützung gesehen“, berichtet Hamilton.

Formel 1: Jetzt müssen Erfolge für Ferrari her!

Der Große Preis der Emilia-Romagna wird am Sonntag ab 15 Uhr bei Sky und RTL übertragen. Für Ferrari ist das Rennen nicht nur wegen der Nähe zum Firmensitz in Maranello immens wichtig – nach einem insgesamt enttäuschenden Auftakt müssen endlich positive Ergebnisse her! „Ich möchte für dieses Team wie an jedem Wochenende gute Punkte holen. Und ich freue mich schon darauf, die roten Fahnen zu sehen“, erklärt Hamilton weiterhin. (mit SID)