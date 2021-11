Formel 1: Boxen-Bock kostet ihn DAS - Fahrer bedient!

So hat er sich das nicht vorgestellt. In der Formel 1 wollte Ferrari-Pilot Carlos Sainz wieder angreifen.

Doch dabei stand dem Spanier eine Sache im Weg: sein eigenes Team. Jetzt verrät der Formel-1-Fahrer, was Ferrari besser machen muss.

Der F1-Pilot war nach dem Rennen bedient! Foto: IMAGO / PanoramiC

Formel 1: Boxen-Bock kostet wichtige Punkte

Am Ende reichte es beim Großen Preis der USA zu Platz sieben. Ernüchternd für Sainz – denn es war mehr drin. Sechs Sekunden stand er in der Box und verlor so kostbare Zeit. Eine Einladung, die die Konkurrenz dankend annahm. McLaren-Konkurrent Daniel Ricciardo zog so an Sainz vorbei. Auch Valtteri Bottas nutze die Chance und überholte Sainz.

Ferrari-Fahrer Carlos Sainz. Foto: imago images/Icon SMI

Scheinbar ließ sich das rechte Hinterrad nicht direkt lösen, erklärte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto über den Vorfall. Sainz selbst war bedient. Der Boxenstopp habe ihn „einige Punkte gekostet“, zitiert ihn RTL. Wichtige Punkte im Kampf um Platz drei der Gesamtwertung. Denn vor Ferrari steht McLaren. Diese konnten vom Boxen-Bock profitieren.

Sainz zählt Team an: „Müssen uns als Team verbessern“

Es gäbe Nachholbedarf. „Wir müssen uns das anschauen, müssen uns als Team verbessern, wir sind nicht zufrieden mit der Situation." Sein Rennstall lasse „einige Punkte auf dem Tisch liegen." Nicht zum ersten Mal. „Es waren jetzt schon einige Boxenstopps, mit denen wir Probleme hatten." Wenn es um den WM-Titel geht, seien das Fehler, die nicht passieren dürften. „Wir müssen daran weiter arbeiten und uns weiter verbessern" (fp)