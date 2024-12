Formel 1: Drama steht bevor! Alle Augen sind auf DIESE Talente gerichtet

Von so einem knappen Titelkampf kann die Formel 1 aktuell nur träumen: In der Nachwuchsserie Formel 2 trennen die zwei besten Fahrer vor dem letzten Rennwochenende in Abu Dhabi gerade einmal 0,5 Punkte.

Gabriel Bortoleto, der 2025 in der Formel 1 an den Start gehen wird, und Red-Bull-Junior Isack Hadjar kämpfen noch um den Titel in der Formel 2. Der große Showdown steht bevor.

Formel-1-Talente kämpfen um den Titel

Mit 188,5 Punkten führt Gabriel Bortoleto (Invicta Racing) die Fahrerwertung in der Formel 2 vor dem abschließenden Rennwochenende in Abu Dhabi an. Isack Hadjar (Campos) liegt allerdings nur hauchzart dahinter. Die beiden Nachwuchspiloten trennen gerade einmal 0,5 Punkte.

Für die beiden Kontrahenten geht es beim Großen Preis von Abu Dhabi um jeden einzelnen Punkt. Schon im Qualifying am Freitag (6. Dezember) erhält der Pole-Setter zwei Extrapunkte. Im Sprint gibt es für den Sieger 10 Punkte und im Hauptrennen 25 Punkte. Zudem kann auch der Extrapunkt für die schnellste Runde im Rennen noch entscheidend sein.

+++ Formel 1: Verstappen bestätigt es selbst! Weltmeister trifft Entscheidung +++

Paul Aron hat als Dritter mit 27,5 Punkten Rückstand nur noch theoretische Chancen auf den Titel in der Formel 2.

Bortoleto fährt für Audi, Hadjar für Red Bull?

Nach dem Titelkampf in der Formel 2 steht für die beiden Top-Talente der nächste Schritt an. Gabriel Bortoleto hat jetzt schon ein Cockpit für die kommende Saison sicher. Der McLaren-Junior wechselt 2025 zu Sauber und wird dort an der Seite von Nico Hülkenberg an den Start gehen.

Das könnte dich auch interessieren:

Hadjar muss sich noch etwas gedulden. Noch hat der Franzose keine feste Zusage für ein Cockpit für 2025. Ihm werden allerdings gute Chancen sowohl bei den Racing Bulls als auch bei Red Bull eingeräumt. Ersatzfahrer wird er definitiv. Ob er schon ein festes Cockpit bekommt, ist offen. Die Entscheidung fällt erst nach dem letzten Rennen der Saison.

Paul Aron wurde zuletzt als Ersatzfahrer bei Alpine bestätigt (Hier mehr dazu!).