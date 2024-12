Formel 1: Verstappen bestätigt es selbst! Weltmeister trifft Entscheidung

Auch Max Verstappen wird erleichtert aufatmen, wenn die Formel-1-Saison beendet ist. Der Niederländer hatte trotz des vierten WM-Titels ein hartes und anstrengendes Jahr hinter sich. Kein Wunder also, dass er und die anderen Piloten jetzt eine Pause brauchen.

Deshalb hat Verstappen verkündet, nicht mehr für Red Bull ins Auto zu steigen. Der Formel-1-Weltmeister verzichtet dabei auf einige Fahrten.

Formel 1: Verstappen verkündet Entscheidung

Am Ende wurde es dann doch deutlich. Auch wenn es zwischendurch nicht mehr so danach aussah, als würde Max Verstappen seinen Vorsprung in der Formel-1-Wertung halten können, krönte er sich doch zum vierten Mal zum Weltmeister. Der Niederländer hatte einen anstrengenden Kampf mit McLaren um Superstar Lando Norris. Nun durfte der Red-Bull-Pilot doch wieder jubeln.

So ein anstrengender und harter WM-Kampf kann auch Spuren hinterlassen. Deshalb hat Max Verstappen beschlossen, beim letzten Test nach der Saison in Abu Dhabi nicht dabei zu sein. So gibt es dort neben dem Young Driver Test, der für den Weltmeister selbstverständlich nicht infrage kommt, auch noch einen Pirelli-Test. An diesem hat Verstappen aber kein Interesse daran, teilzunehmen. Dafür wird Yuki Tsunoda im Red-Bull-Auto fahren.

So bestätigte Verstappen es gegenüber niederländischen Medien selbst, dass er nach einer langen Saison keine Lust auf den Test habe. „Nein, den habe ich ausgelassen. Das kann jemand anderes gut ausfüllen“, sagte der 27-Jährige.

Große Chance für Tsunoda

Dafür darf sich dann Tsunoda beweisen und sich Hoffnungen machen, für das kommende Formel-1-Jahr das Cockpit von Sergio Perez zu bekommen, der beim österreichischen Rennstall vor dem Aus steht. „Ich wünsche ihnen viel Glück. Ich werde nicht zuschauen“, sagte Verstappen zu den Tests, die seinen neuen Teamkollegen bestimmen könnten.

In Abu Dhabi wird es für Verstappen aber auch so ein entspanntes Wochenende. Beim ersten freien Training wird er gar nicht fahren. Isack Hadjar darf nämlich im Formel-1-Boliden des Weltmeisters ein bisschen Erfahrung sammeln. So stehen für Verstappen dann nur noch ein zweites freies Training sowie das Qualifying und das Rennen auf dem Programm.