Formel 1: Hammer! Team gibt Fahrer-Entscheidung bekannt

Fast alle festen Cockpits für 2025 sind in der Formel 1 schon belegt. Unklar ist bei vielen Teams aber noch, mit welchen Ersatzfahrern sie das nächste Jahr bestreiten werden. Alpine hat nun vor dem Katar-GP seinen Test- und Ersatzfahrer bekannt gegeben.

Der französische Formel-1-Rennstall hat sich ein echtes Top-Talent gesichert, das bis zuletzt noch bei Mercedes unter Vertrag stand. Paul Aron wird der neue Ersatzfahrer von Alpine.

Formel 1: Alpine sichert sich Top-Talent

In Katar sorgte Aron am Freitag noch für mächtig Aufsehen im Auto. Der Este sicherte sich in seinem Hitech bereits seine vierte Pole-Position in der laufenden Formel-2-Saison. Damit wahrte er seine Chancen auf den F2-Titel. Dort liegt er aktuell auf Rang vier – 36,5 Punkte hinter Gabriel Bortoleto.

Bis Ende 2023 stand Aron noch in Diensten von Mercedes, doch die Beziehung endete – und das, obwohl der Este beeindruckende Ergebnisse abliefert. In seinem ersten Jahr in der Formel 3 fuhr er auf Anhieb auf Rang drei in der Gesamtwertung und stieg sofort in die Formel 2 auf. Diese verlässt er nun ebenfalls nach einem Jahr und wird Ersatzfahrer in der Formel 1 bei Alpine.

Flavio Briatore, leitender Berater von Alpine, erklärt: „In der Formel 1 findet derzeit ein Generationswechsel statt, wie wir an den vielen jungen Fahrern sehen, die in den Sport einsteigen und für Furore sorgen. Wir glauben, dass Paul eines der besten Talente ist und wir freuen uns darauf, ihn zu einem F1-Fahrer zu entwickeln.“

Aron will noch den F2-Titel holen

Der Este selbst sagt: „Es ist etwas ganz Besonderes, zum BWT Alpine Formula One Team zu kommen. Es ist klar, dass dies ein großartiger Ort für jeden jungen Fahrer ist, und ich bin sehr froh, dass Flavio und Oliver [Oakes] mir diese Chance gegeben haben. Vor 2025 und der harten Arbeit als Reservefahrer des Teams muss ich mich für den Rest des Jahres auf die Meisterschaft konzentrieren, und ich werde alles geben, um um den Titel zu kämpfen. Ich freue mich darauf, wirklich mit der Arbeit zu beginnen und meinen Karriereweg im Motorsport fortzusetzen.“

Damit stehen alle Alpine-Fahrer für die Saison 2025 statt. Pierre Gasly ist Stammfahrer Nummer eins, Jack Doohan bekommt das zweite feste Cockpit bei dem französischen Team und Paul Aron wird Ersatzfahrer.