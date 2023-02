Formel 1: Erstes Team stellt Auto vor – Fans werden bitter enttäuscht

Mit großen Schritten geht es auf die neue Saison in der Formel 1 zu und den Fans brennt eine Frage unter den Fingernägeln: Wie sehen die neuen Boliden aus, mit denen um Siege gefahren werden soll?

Haas machte in der Formel 1 am Dienstag (31. Januar) den Anfang und stellte das erste Auto aller Teams vor. Für die Fans folgte eine bittere Enttäuschung.

Formel 1: Haas stellt Auto vor

Schon vor Monaten kündigte der Rennstall an, das neue Auto am 31. Januar zu präsentieren. Viele Teams bereiten die Präsentation schon lange vor und machen daraus auch eine große Show. Red Bull beispielsweise wird die Hüllen des neuen Boliden am Freitag, den 3. Februar, in New York fallen lassen.

Auch die Haas-Fans haben sich darauf gefreut, dass das Auto von Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen mit großem Tamtam vorgestellt wird. Viele haben sich auch auf einen Livestream vorbereitet. Doch alles kam anders.

Um Punkt 15 Uhr zeigte Haas Bilder vom neuen Auto – nur Bilder. Später folgte ein 25-sekündiges Video und das war’s. Es geht dabei aber nur um das neue Design des Teams, das sich vor einigen Monaten einen neuen Hauptsponsor angelte: den US-amerikanische Finanzdienstleister MoneyGram. Auf dem Boliden ist deutlich mehr Schwarz zu sehen als im Vorjahr.

Fans sind enttäuscht

Auf das eigentliche Auto für das neue Jahr müssen die Fans noch etwas warten. Die neuen Boliden halten die Teams traditionell so lange wie möglich geheim, damit die Konkurrenz nicht bis zum Saisonstart abkupfern kann.

Viele Formel-1-Fans sind jedoch enttäuscht. Lange haben sie gehofft, endlich das neue Auto des Rennstalls zu sehen. Zudem haben sie auf eine deutlich bessere Präsentation gehofft, eventuell sogar mit einem Stream. Auch zum Design gehen die Meinungen auseinander. „Ohne die anderen Autos bisher gesehen zu haben, ist das von Haas das Hässlichste bisher“, urteilt ein Fan ganz deutlich. Andere stimmen zu: „Die Farbe ist ja ein No-Go. Was soll das?“, „Hoffentlich fährt es wenigstens schnell, wenn das Design schon hässlich ist“ und „Was müssen meine Augen gerade anschauen?“

Aber es gibt auch Fans, die finden die Farbe des Autos schön. „Es ist mal was Neues und das gefällt mir. Sieht auf jeden Fall echt nice aus“, „Wow. Wie cool ist bitte die Farbe?“ und „Direkt als erstes Team so ein cooles Auto!“, heißt es in den sozialen Medien.