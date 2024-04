Formel 1: Entscheidung gefallen? Zwei Fahrer stehen vor dem Aus

Das Fahrerkarussell in der Formel 1 dreht sich weiter! Einige Entscheidungen sind schon gefallen, weitere sollen in den kommenden Wochen und Monaten verkündet werden. Bis dahin brodelt die Gerüchteküche und die Piloten müssen zittern.

Für zwei Formel-1-Fahrer gibt es allerdings schlechte Nachrichten. Sie stehen bei ihren Teams vor dem Aus. Nachfolger gibt es bei den Rennställen auch schon, zu dem der deutsche Pilot Nico Hülkenberg gehört.

Formel 1: Entscheidung gefallen?

Es laufen etliche Fahrer-Verträge in der Formel 1 aus und dazu gehören auch die der beiden Sauber-Piloten Valtteri Bottas und Guanyu Zhou. Laut einem Bericht des Portals „F1 Insider“ steht der Rauswurf der beiden Fahrer zum Saisonende bereits fest. Ab 2026 wird das Team unter der Ingolstädter Audi-Marke in der Motorsport-Königsklasse an den Start gehen. Dort haben beide keine Zukunft mehr.

In den vergangenen Wochen wurde schon darüber spekuliert, dass mindestens einer der beiden Fahrer seinen Platz räumen muss. Es ist aber auch nicht überraschend, dass es nun beide trifft. Eine Verkündung steht noch aus, soll aber schon bald folgen.

Die Nachfolger steht bereits fest. Sauber und Nico Hülkenberg haben sich auf eine Zusammenarbeit ab 2025 geeinigt. Der einzige deutsche Pilot fährt bis zum Saisonende noch für das amerikanische Team Haas. Das verkündete das Team am Freitag (26. April).

Wer wird Hülkenbergs Teamkollege?

Als seinen Teamkollegen will das Formel-1-Team gerne Carlos Sainz haben, dessen Vertrag bei Ferrari ausläuft und im kommenden Jahr von Lewis Hamilton ersetzt wird. Bislang hat der Spanier aber noch keine Entscheidung getroffen, will mit anderen Rennställen sprechen und dann festlegen, wo er an den Start gehen möchte.

Sollte es nicht Sainz werden, hat Audi aber noch zwei andere Piloten ins Visier genommen: Esteban Ocon und Pierre Gasly von Alpine. Beide Franzosen erleben gerade bei Alpine eine katastrophale Saison und könnten zum Ende des Jahres gehen. Beim französischen Team hingegen wird es ab 2025 vermutlich einen kompletten Neuanfang geben.