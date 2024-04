Mick Schumacher: Rückkehr in die Formel 1? DAS sind seine Optionen

Nach nur zwei Jahren war Mick Schumachers Zeit in der Formel 1 schon wieder vorbei. Seit seinem Aus bei Haas wartet der 25-Jährige nun auf eine zweite Chance, 2025 soll es mit der Rückkehr in die Königsklasse des Motorsports endlich klappen.

Die große Frage ist: Erhält Mick Schumacher 2025 wieder ein Cockpit in der Formel 1? DER WESTEN wirft einen Blick auf seine Optionen.

Mick Schumacher hofft auf Formel-1-Comeback

Als Champion in der Formel 2 schaffte Mick Schumacher 2021 den Sprung in die Formel 1, heuerte bei Haas an. Nach zwei unglücklichen Jahren musste Schumi Jr. aber schon wieder gehen. Sein Weg führte ihn dann zu Mercedes, wo er nun seit Anfang 2023 als Test- und Ersatzfahrer unterwegs ist.

+++ Formel 1: Schlechte Nachrichten für deutsche Fans! Schon bald könnte es offiziell sein +++

Seit diesem Jahr probierte sich Mick Schumacher nun auch noch in der Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC. Dort geht er im Hypercar für Alpine an den Start – bislang aber noch ohne durchschlagenden Erfolg. Seine große Hoffnung bleibt aber, 2025 endlich wieder in der Formel 1 fahren zu können.

Was sind die Optionen von Mick Schumacher?

Cockpits werden 2025 in der Formel 1 genügend frei, nicht alle kommen für Mick Schumacher aber ernsthaft infrage. Eine Rückkehr zu Haas kann man beispielsweise von vorne rein so gut wie ausschließen. Das wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht passieren.

Das logischste Cockpit wäre für viele wohl der Mercedes. Nach Lewis Hamiltons Abgang zu Ferrari wird dort zur neuen Saison ein Platz frei. Allerdings steht Schumi Jr. trotz seiner Rolle als Ersatzfahrer relativ weit hinten auf der Liste von Mercedes-Teamchef Toto Wolff.

Mit seinen Kontakten könnten Mercedes und Wolff dem 25-Jährigen aber eventuell weiterhelfen. Bei Williams wird Logan Sargeant am Ende der Saison wohl seine Koffer packen müssen. Schumacher dürfte ein Kandidat sein. Schon vergangenes Jahr versuchte Wolff ihn dort unterzubringen. Allerdings hat Mercedes mit Supertalent Andrea Kimi Antonelli einen weiteren Mann, der für das Williams-Cockpit infrage käme.

DAS ist Micks große Hoffnung

Die wahrscheinlichste Option für Mick Schumacher ist aktuell aber wohl Alpine. Der Rennstall steckt tief in der Krise, ist aktuell nicht die attraktivste Adresse. Die Verträge der Fahrer Esteban Ocon und Pierre Gasly laufen aus. Beide werden mit einem Abgang in Verbindung gebracht. All das könnte Schumacher neben seinem Engagement für Alpine in der WEC in die Karten spielen. Sein härtester Konkurrent um das Cockpit beim französischen Rennstall wäre Alpine-Ersatzfahrer Jack Doohan, der gleichzeitig auch einer von Schumis besten Freunden ist.

Das könnte dich auch interessieren:

Unwahrscheinlich, aber dennoch möglich, wäre ein Wechsel von Mick Schumacher zu Sauber. Der Rennstall wird 2026 von Audi übernommen und der deutsche Autohersteller hätte wohl gerne einen deutschen Fahrer im Auto. Allerdings gilt dort Nico Hülkenberg als heißester Kandidat.