Formel 1: Probleme zum Saisonstart! FIA ergreift sofortige Maßnahme

Erst Esteban Ocon dann Fernando Alonso – beide Fahrer kassierten in den ersten beiden Rennen der Formel 1 eine Zeitstrafe, weil sie falsch in der Startbox standen. Das hat nun dazu geführt, dass die FIA eine Änderung vornimmt.

Schon beim Rennen in Australien (02. April) wird die Formel 1 ihre Startboxen vergrößern. Damit reagiert man auf die Vorwürfe der Fahrer.

Formel 1 reagiert sofort auf Startbox-Problem

Esteban Ocon erklärte der FIA, dass er Probleme mit der Sicht hatte: „Ich war zu weit rechts und über der Linie, das ist, wo es verwirrend wird. Leider kann man in diesen Autos nicht sehr gut sehen, vor allem nicht, wenn man so in der Startaufstellung steht. Man kann die gelbe Linie als Referenz sehen, aber es liegt an mir, das zu korrigieren“, sagte der Alpine-Fahrer zu dem Vorfall. Ocon hatte in Bahrain dafür eine 5-Sekunden-Strafe kassiert.

Nur zwei Wochen später beim nächsten Rennen in Dschidda passierte es dem „alten Hasen“ Fernando Alonso. „Es ist schwierig“, bestätigte Alonso, „und in diesem Jahr scheint es noch einmal schwieriger zu sein, denn zwei Strafen in zwei Rennen zu haben, ist etwas seltsam.“ Er erklärt weiter: „Wir sind sehr auf die gelbe Linie konzentriert, um nicht zu weit vorzufahren. Du fährst also auf die Box zu, ohne genau auf die Box zu schauen. Du schaust auf eine Seite des Cockpits. Das lenkt vielleicht ein wenig ab.“

Schon für den Grand Prix in Australien am Wochenende will die FIA nun die Startboxen anpassen. Sie sollen 20 Zentimeter breiter werden als bislang. Von 2,50 Meter werden sie auf 2,70 Meter vergrößert. Schon im vergangenen Jahr erhöhte man die Breite von 2,30 Meter auf 2,50 Meter. Damit sind die Startboxen jetzt insgesamt 40 Zentimeter breiter. Damit sollte es nun in den kommenden Rennen eigentlich zu keinen Strafen mehr kommen.