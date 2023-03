Formel 1: Mega-Projekt nimmt Formen an – stößt bald ein neues Team dazu?

Die Formel 1 wird immer beliebter. Jahr für Jahr finden mehr und mehr Rennen in der Motorsport-Königsklasse statt. Auch dem Einstieg neuer Teams steht die F1 offen gegenüber.

Neben Michael Andretti, der es bereits seit langem versucht, in die Formel 1 einzusteigen, gibt es jetzt von einem Land große Pläne über einen eigenen Rennstall.

Formel 1: Saudi-Arabien plant Einstieg mit eigenem Team

In der Formel 1 liege das Maximum bei bis zu zwölf Teams, sagte F1-Präsident Mohammed Ben Sulayem Anfang Februar. Einer der größten Interessenten ist Michael Andretti, der 2026 einsteigen will. Ein weiterer Kandidat kommt nun aus Saudi-Arabien dazu. Wie das Online-Portal „racingnews365“ berichtet, plant der Wüstenstaat ein eigenes Team für die Motorsport-Königsklasse.

Bereits bei einer Medienrunde am Rande des Großen Preis in Jeddah erklärte Prinz Khalid, Präsident des saudischen Automobil- und Motorradverbands: „Es ist unser Ziel, Know-How nach Saudi-Arabien zu bringen. Wir wollen nicht nur Events veranstalten. Wir wollen eine größere Rolle in der Formel 1 spielen, wir wollen hoffentlich ein saudisches Team.“

Dabei spielen die Mechaniker eine große Rolle. „Vielleicht können wir anfangen, Autos hier zu produzieren, vielleicht können wir einen Teil des Team-Hauptsitzes nach Saudi-Arabien verlegen“, sagte er.

Mehreren Medien zufolge gibt es auch schon ein konkretes Projekt. Craig Pollock ist einer der führenden Köpfe, der bereits das Team British American Racing (BAR) ins Leben rief. Für den Rennstall fuhren zwischen 1999 und 2005 Formel-1-Weltmeister wie Jacques Villeneuve und Jenson Button. Auch der Hauptsitz ist in den Berichten durchgesickert worden und soll in der Schweiz liegen.

Saudi-Arabien plant dabei auch, sein Image aufzubessern. So sollen Männer und Frauen je zu 50 Prozent im Team vertreten sein. Auch Fahrerpersonalien könnten davon betroffen sein, sollte es aussichtsreiche Talente geben. Ob das viel kritisierte Land tatsächlich bald mit einem Rennstall an den Start gehen wird, wird sich in naher Zukunft zeigen.