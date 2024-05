Formel 1: Nach „Drive to Survive“-Erfolg – Netflix macht große Ankündigung

„Drive to Survive“ war für Netflix ein voller Erfolg. Mittlerweile gibt es sechs Staffeln der beliebten Formel 1-Serie, die Einblicke hinter die Kulissen und die Gedankenwelt der Fahrer gibt. Eine 7. Staffel ist bereits in Produktion.

Nun hat Netflix die nächste große Ankündigung gemacht. Denn im Jahr 2025 ist eine weitere große Formel 1-Produktion geplant.

Formel 1 und Netflix kündigen neue Doku-Serie an

Inzwischen kennt sich das Team des Streaming-Dienstes bestens in den Boxengassen der Fahrerlager aus. Und in dieser Saison sind dort auch immer mehr weibliche Piloten anzutreffen. Denn im Rahmen von Grand-Prix-Wochenenden stehen in dieser Saison auch sieben Rennen auf dem Programm, in denen Frauen hinterm F1-Cockpit sitzen.

2023 gründete die Schottin Susie Wolff die F1 Academy, eine reine Serie für Nachwuchsfahrerinnen, die schrittweise an die Königsklasse herangeführt werden sollen. 15 Fahrerinnen sind Teil der Academy, darunter auch die Deutsche Carrie Schreiner, die in den Farben von Sauber an den Start geht.

Frauen in der Formel 1

Und gezeigt werden sollen „die Dramaturgie der Rennen sowie die persönlichen Geschichten und wichtigen Themen der Fahrer hervorheben“ in einer eigenen Netflix-Doku. Diese Nachricht teilte die F1-Academy am Samstag (4. Mai) auf „X“ mit. Die Produktion findet in enger Zusammenarbeit mit Reese Whiterspoons Hello Sunshine statt.

„Wir wollen der Raketentreibstoff sein, der die Beteiligung von Frauen in unserem Sport antreibt, sowohl auf als auch neben der Strecke. Dass die F1 ACADEMY-Doku-Serie mit Netflix weltweit an den Start geht, ist nicht nur ein großer Schritt in Richtung Sichtbarkeit unserer Mission, sondern auch ein klares Statement für die Dynamik und die Nachfrage nach Frauensport“, so Susie Wolff, die Frau von Mercedes-Chef Toto Wolff. Ausgestrahlt wird die mehrteilige Serie 2025 auf Netflix.