Formel 1: Audi-Hammer! Rennstall macht es offiziell

In der Formel 1 schauen fast alle auf Audi/Sauber. Denn das Team muss noch seinen zweiten Fahrer für das kommende Jahr bekanntgeben. Wer wird an der Seite von Nico Hülkenberg an den Start gehen? Kandidaten gibt es so einige. Auch Mick Schumacher macht sich noch Hoffnung.

Den zweiten Piloten hat Sauber jetzt zwar nicht verkündet, dafür aber einige andere Neuzugänge. Das Formel-1-Team hat sich dabei Verstärkung von einem Konkurrenten aus der Motorsport-Königsklasse geholt.

Formel 1: Audi verkündet Neuzugänge

Die Umstrukturierung bei Sauber geht weiter. Bevor Audi das Team übernimmt, das ab 2026 in der Formel 1 antreten wird, gibt es einige Personaländerungen beim Rennstall. Wie das Unternehmen nun mitgeteilt hat, wird Beat Zehnder nach 30 Jahren Dienstzeit als Teammanager und Sportdirektor aufhören. Dafür bekommt er aber eine neue Aufgabe. Ab 2025 wechselt er in die Rolle des „Director of Signature Programs and Operations“, heißt es von Sauber.

Sein Nachfolger steht ebenfalls schon fest. Der Ferrari-Stratege Ignacio Rueda stößt als neuer Sportdirektor zum Team. „Rueda bringt einen großen Erfahrungsschatz mit“, heißt es in der Mitteilung. „In seiner neuen Position wird Rueda für die Beaufsichtigung aller sportlichen Aktivitäten, die Beziehungen zur FIA und alle Reglementangelegenheiten an der Strecke verantwortlich sein.“

Das sind aber nicht die einzigen Änderungen beim Formel-1-Team. So bestätigt Sauber auch noch, dass Giampaolo Dall’Ara zurückkehren wird. Der Italiener wird die Rolle als „Head of Race Engineering“ übernehmen und soll dabei die Abläufe im Werk in Hinwil überwachen und auch an der Rennstrecke als Verantwortlicher arbeiten.

Sauber bedient sich bei der Konkurrenz

„Dall’Ara, ein Absolvent des Polytechnikum in Mailand, verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Motorsport, unter anderem in Schlüsselpositionen beim Alfa Romeo DTM-Team und bei Sauber Motorsport, wo er als Head of Test Engineering und Head of Track Engineering tätig war. Seit 2016 führt er sein eigenes Beratungsunternehmen. Mit seinem reichen Erfahrungsschatz ist er in der Lage, die Optimierung der Rennleistung und die Zusammenarbeit mit der Technischen Gruppe voranzutreiben,“ freut sich das Formel-1-Team über den Neuzugang.

Dann wäre da auch noch Stefan Strähnz von Mercedes, der für die neue Position des Programmdirektors angeheuert wurde. „Diese Führungswechsel geben dem Team neues Selbstvertrauen und stärken die Organisation, die sich auf zukünftige Herausforderungen und Chancen vorbereitet und eine glänzende Zukunft als Werksteam vor sich hat“, so Sauber zu den neuen Ernennungen.

Jetzt fehlt nur noch, einen zweiten Fahrer offiziell zu verkünden. Die Formel 1 wartet nämlich gespannt darauf, wer gemeinsam mit Nico Hülkenberg in den kommenden Jahren um Punkte fahren wird.