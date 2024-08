Formel 1: Verkündung steht bevor – Entscheidung bei Mercedes gefallen

Bei Mercedes sind die Würfel offensichtlich gefallen: Die Silberpfeile setzten in der nächsten Formel-1-Saison auf die Jugend. Supertalent Andrea Kimi Antonelli steht kurz vor einer Beförderung.

Am Rande des Niederlande-GP machte Mercedes-Boss Toto Wolff keinen Hehl daraus, dass Kimi Antonelli in der kommenden Saison den Platz bei Mercedes übernehmen wird. Noch steht die offizielle Verkündung des Formel-1-Hammers aber noch aus.

Formel 1: Antonelli wird wohl neuer Mercedes-Fahrer

„Bald werden wir bestätigen, wer den zweiten Platz bekommt“, kündigte Wolff in Zandvoort an. Erst vor wenigen Tagen verkündete er, dass man von einer Verpflichtung von Verstappen vorerst Abstand nimmt. Der Niederländer wird am Ende dieser Saison definitiv nicht zu Mercedes wechseln.

„Wir sind im Sommer gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass wir nicht warten sollten, bis etwas passiert, bevor wir uns für 2025 committen“, erklärte der Teamchef. Damit ist klar: Mercedes wird agieren und nicht reagieren, was darauf hindeutet, dass Antonelli den Platz bekommt.

Den deutlichsten Hinweis gab Wolff aber mit seinem Satz: „Ich möchte, dass es mit George [Russell] und Kimi [Antonelli] funktioniert.“ Damit ist eigentlich klar, wer 2025 für Mercedes in der Formel 1 an den Start gehen soll.

Offizielle Verkündung in Monza?

Die offizielle Verkündung der Silberpfeile steht zum jetzigen Zeitpunkt aber noch aus. Am 30. August soll Antonelli bei seinem Heim-GP in Monza erstmals ein Freies Training für Mercedes in der Formel 1 absolvieren (hier mehr dazu!). Viele gehen davon aus, dass Mercedes dann auch offiziell Antonelli als Fahrer für 2025 bestätigt.

Aktuell fährt der Italiener, der am 25. August 18 Jahre alt wird, für Prema Racing. Dort belegt er Rang sieben in der Gesamtwertung.