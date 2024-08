Formel 1: Das Warten hat ein Ende! Youngster steht wohl vor F1-Debüt

Kimi Antonelli zählt zu den größten Motorsporttalenten und Hoffnungen für die Formel 1. Der Italiener konnte schon in jungen Jahren auf sich aufmerksam machen und darf sich nun berechtigte Hoffnungen auf eine Karriere in der Königsklasse des Motorsports machen.

Der Nachwuchspilot gilt als heißer Anwärter auf den Platz bei Mercedes als Ersatz für den zu Ferrari wechselnden Lewis Hamilton. Zwar steht eine offizielle Verkündung des Formel-1-Teams noch aus, doch intern soll diese Entscheidung gar bereits feststehen.

Formel 1: Antonelli steigt bei Heim-GP ins Auto

Wann lässt Mercedes endlich die Katze aus dem Sack? Die Beförderung von Antonelli gilt schon seit Wochen als beschlossene Sache, doch offiziell ist diese Entscheidung noch nicht. Das könnte sich schon bald ändern – genauer gesagt am Rennwochenende in Monza.

Denn dann soll Antonelli seinen ersten großen Auftritt für Mercedes haben. Laut der italienischen Ausgabe von „Motorsport.com“ wird ihm Mercedes im Rahmen der obligatorischen Freitagstrainings für Rookies seinen ersten Formel-1-Einsatz ermöglichen – ausgerechnet bei seinem Heim-GP.

Dann wird der Rennstall voraussichtlich auch die endgültige Entscheidung zur Beförderung des Junioren in das Aufgebot für 2025 an der Seite von George Russell treffen. Derzeit übernimmt der 17-Jährige bereits als Simulatorfahrer bei Mercedes.

Experten sagen Antonelli große Zukunft voraus

Mit Antonelli hat Mercedes ein absolutes Top-Talent in den eigenen Reihen – viele Fans und Experten versprechen sich eine Menge von ihm. „Ich weiß, dass Mercedes eine klare Meinung über mein Potenzial hat. Schon in dieser Saison in der Formel 2 hat die Meisterschaft nicht auf die beste Weise begonnen, aber es gab keine negativen Gedanken“, betonte der Formel-1-Youngster in der Sommerpause gegenüber „Motorsport.com“.

„Ich bin ziemlich ruhig. Wenn sich mir die Gelegenheit bietet, würde ich sie mit Begeisterung ergreifen und versuchen, das Beste daraus zu machen. In letzter Zeit gab es etwas Druck mit all den Gerüchten über das nächste Jahr, aber ich habe immer versucht, es zu genießen. Ich genieße die Gelegenheiten, die ich habe“, ergänzte der junge Italiener.