Formel 1: Bittere Hamilton-Trennung offiziell – Mercedes verkündet die Nachricht

Das sind mal ganz bittere Nachrichten für Lewis Hamilton! Im kommenden Jahr verlässt der Rekordweltmeister der Formel 1 Mercedes. Stattdessen geht er zu dem Team, das einst das Beste von allen war: Ferrari.

+++ F1-Team zieht Schlussstrich – Chef verkündet es +++

Seit der Wechsel Anfang des Jahres bekannt wurde, gab es auch um andere Akteure aus der Formel 1 Spekulationen. Insbesondere Hamiltons Renningenieur Peter Bonnington stand im Fokus. Geht auch er zu Ferrari? Dieses Rätsel hat Mercedes jetzt beantwortet.

Formel 1: Bonnington bleibt bei Mercedes!

Seit Lewis Hamilton 2013 bei Mercedes anheuerte, ist Bonnington an seiner Seite. „Bono“, wie er den meisten F1-Fans besser bekannt ist, ist stets im TV zu hören, sobald die Regie Funksprüche des Rekordweltmeisters einblendet. Gemeinsam holte das Duo sechs Fahrerweltmeisterschaften nach Hause.

Auch interessant: „Zerstört Karrieren“ – heftige Attacke auf Star-Fahrer!

Doch diese Erfolgsära wird am 8. Dezember mit dem Großen Preis von Abu Dhabi enden. Während Hamilton wie bereits erwähnt zu Ferrari wechselt, bleibt Bonnington bei Mercedes. Die Trennung der beiden ist unausweichlich. Das haben die Silberpfeile jetzt offiziell bekannt gegeben.

Beförderung für Renningenieur

Dafür hat Teamchef Toto Wolff seinen Mitarbeiter mit einem ganz besonderen Angebot gelockt. Bonnington erhält beim Team aus Brackley zur neuen Saison nämlich eine Beförderung. Ab sofort lautet seine Job-Bezeichnung „Leitender Mercedes Renningenieur“.

Damit tritt er ab sofort gewissermaßen in einer Doppelrolle an. Seinen Platz am Kommandostand wird der 49-Jährige nämlich nicht aufgeben. Trotz seiner nun leitenden Rolle wird er wie die Jahre zuvor auch während der Rennen als Renningenieur eines Fahrers arbeiten.

Noch mehr Nachrichten kannst du hier lesen:

Bis zum Ende der aktuellen Saison wird das selbstverständlich noch Hamilton sein. 2025 bekommt Bonnington dann einen neuen Partner. Wer das sein wird, darüber schweigt Mercedes weiterhin beharrlich.