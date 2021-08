Formel 1: Herzergreifende Szenen auf der Spa-Strecke – „Habe Tränen in den Augen“

Es ist auf den Tag fast genau zwei Jahre her, als in der Formel 2 und der Formel 1 der Atem angehalten wurde. Ein Horror-Crash mit dramatischen Folgen erschütterte die Welt.

Beim belgischen Formel-2-Rennen kam es zu einem Unfall zwischen den beiden Fahrern Anthoine Hubert und Juan Manuel Correa. Hubert verlor sein Leben und Correa kehrte nun auf die Spa-Strecke zurück.

Formel 1: Correa gedenkt Hubert und berührt die Fans

Die Formel 1 kehrt aus ihrer Sommerpause zurück und wird am Sonntag beim Großen Preis von Belgien ins Cockpit steigen. In diesen Tagen denken sicherlich viele Fahrer aber auch Fans an einen schlimmen Moment, der sich auf eben jener Strecke vor knapp zwei Jahren ereignete.

Anthoine Hubert geriet 2019 in Spa-Franchorchamps in der zweiten Runde in einen schweren Sturz. Mit knapp 220 km/h krachte Charouz-Fahrer Juan Manuel Correa in die Seite des Autos von Hubert. Während der damals gerade erst 22-Jährige verstarb, überlebte Correa mit schweren Verletzungen.

Formel 1: Juan Manuel Correa kehrt zurück an die Strecke in Spa-Francorchamps. Foto: IMAGO / Belga

Der Überlebende kehrte nun an die Strecke zurück und brachte Blumen zum Gedenken an den Verstorben zum Unfallort. Viele Fans reagierten sehr emotional auf die rührende Geste.

Wir haben ein paar Reaktionen gesammelt:

Diese Bilder machen mich so glücklich und doch so emotional.

Haben Tränen in den Augen.

Dieser Verlust tut einfach immer noch weh.

Dieses Bild von Correa an der Unfallstelle, es zerreißt mir das Herz.

Correa, der seinen Freund Hubert mit einem Logo auf dem Helm würdigt, fährt in diesem Jahr in der Nachwuchsrennserie Formel 3 für das Team ART Grand Prix.

Aber er ist nicht der einzige, der an diesem Tag Anthoine Hubert ehrt.

Formel-1-Fahrer Pierre Gasly gedenkt seinem verstorbenen Freund

Auch der AlphaTauri-Fahrer Pierre Gasly nimmt sich die Zeit und hinterlegt Blumen für den Verstorbenen. Beide waren gute Freunde.

--------------------

Noch mehr News zur Formel 1:

Formel 1: Star-Pilot lässt Fans mit merkwürdiger Ankündigung rätseln – „Geht es dir gut?“

Sebastian Vettel: Überraschung in der Formel 1 – plötzlich kämpft der Star-Pilot um einen Titel

Formel 1: Cockpit-Frage spitzt sich zu – jetzt mischt ER sich ein und redet Klartext

--------------------

Daher wird es für den Franzosen an diesem Wochenende ein ganz besonderes Rennen. Der auf Platz 8. Stehende in der Formel-1-Gesamtwertung geht wie seine Konkurrenten am Sonntag um 15.00 Uhr auf die Strecke in Spa-Francorchamps. (cg)