Formel 1: Hammer bahnt sich an – Mick Schumacher schaut ganz genau hin

Der nächste Schritt ist geschafft: Andretti Motorsport steht kurz vor dem Einstieg in die Formel 1. Als einziger Bewerber hat es der Rennstall aus den USA in die letzte Runde der Bewerbungsphase geschafft. Schon 2025 könnte Andretti als elftes Team in der Formel 1 an den Start gehen.

Für Mick Schumacher sind das gute Nachrichten: Mehr Teams bedeutet auch mehr Plätze. Seine Chancen auf die Formel 1 könnten so wieder steigen.

Formel 1: Das bedeutet der Andretti-Einstieg für Mick Schumacher

Die Formel 1 ist ein ziemlich exklusiver Klub, das muss auch Mick Schumacher gerade am eigenen Leib erfahren. Gerade einmal 20 Startplätze gibt es, die Zahl der Cockpits ist also begrenzt. Heißt: Nur die besten Fahrer erhalten einen Platz – mit Ausnahme einiger finanzkräftiger Piloten, die sich ihren Weg in die Formel 1 mit einem dicken Portemonnaie etwas erleichtern.

Der Einstieg von Andretti Motorsport erhöht für einige Piloten die Wahrscheinlichkeit, einen Platz in der Formel 1 zu ergattern. Denn sollte Andretti das „Go“ der Formel 1 bekommen, stünden ab 2025 zwei Plätze mehr zur Verfügung.

Noch ist allerdings keine endgültige Entscheidung gefallen. Als Einziger von vier Bewerbern erfüllte Andretti nach Ansicht des Motorsport-Weltverbandes FIA die Bedingungen für einen nachhaltigen Einstieg in die Formel 1. Allerdings geht es jetzt in zähe Verhandlungen mit der Formel 1 und dem Vermarkter FOM – und auch die Teams haben noch ein Wörtchen mitzureden, denn der Kuchen würde künftig durch mehr Rennteams geteilt (hier mehr dazu!).

Favoriten auf ein Cockpit bei Andretti

Für Mick Schumacher dürfte es jedenfalls von Interesse sein, dass es zwei Plätze mehr gibt – es könnte seine Rückkehr in die Formel 1 erleichtern. Bei Andretti selbst könnte es schwierig werden. Fahrer, die jetzt schon für Andretti in anderen Rennserien unterwegs sind, dürften bessere Karten haben. Da wäre zum Beispiel US-Megatalent Colton Herta oder auch Ex-F1-Pilot Romain Grosjean.