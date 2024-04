FC Schalke 04: Tränen und Drama bahnen sich an – Churlinov schaut ganz genau hin

Nur noch wenige Spiele, dann fällt die Entscheidung! In spätestens drei Wochen weiß der FC Schalke 04 sicher, ob es hinab in Liga 3 geht oder ob der Klassenerhalt gelingt. Ein nervenaufreibende Zeit für Trainer, Spieler und Fans.

+++ Ultras platzt der Kragen – deutliche Kritik nach XXL-Fahndung +++

Ein Spieler des FC Schalke 04 muss aber gleich doppelt zittern: Darko Churlinov! Die S04-Leihgabe verfolgt zeitgleich nämlich auch ganz genau, was sein Stammklub FC Burnley so treibt. Eben dort bahnt sich ein Drama an.

FC Schalke 04: Churlinov blickt nach England

Wie auch die Knappen befindet sich Burnley in einer schwierigen Lage. Im letzten Sommer in die Premier League aufgestiegen, tut man sich seitdem extrem schwer. Ein Platz im Keller der Tabelle war quasi dauerreserviert. Doch die Hoffnung auf den Klassenerhalt, sie lebt.

+++ Trainer-Hammer offiziell – S04 schaut ganz genau hin +++

Am 35. Spieltag erkämpfte sich die Mannschaft ein überraschendes 1:1 gegen Manchester United. Weil Nottingham Forest kurz darauf gegen Manchester City verlor, verkürzte sich der Rückstand aufs rettende Ufer auf sechs Punkte. Wie in der 2. Liga und beim FC Schalke 04 stehen noch drei Spiele aus. Theoretisch ist der Klassenerhalt also noch möglich. Und wie es der Spielplan will, treffen Burnley und Nottingham am letzten Spieltag auch noch direkt aufeinander.

Wegweisender Ausgang

In diesem Duell könnte es also richtig dramatisch werden. Der Ausgang, der über Abstieg oder Klassenerhalt entscheidet, könnte auch für Churlinov wegweisend sein. Im Sommer geht es für ihn zurück nach Burnley – insofern Schalke die Kaufoption nicht zieht. Da der Nordmazedonier unter Karel Geraerts aber kaum eine Rolle spielt, deutet derzeit wenig darauf hin.

In Burnley stellt sich dann aber direkt wieder die Frage nach dem Verbleib. Zwar hat Churlinov noch bis 2026 Vertrag. Doch der Ausgang der Saison könnte maßgeblich darüber entscheiden, welche Strategie die Verantwortlichen im Sommer fahren und ob er dann nochmal eine Chance in England kriegt.

FC Schalke 04: Churlinov angeschlagen

Fakt ist, dass auch die Leihe nach Gelsenkirchen nicht so verläuft, wie sich das Spieler und Verein gewünscht hatten. S04 wollte die Aufstiegseuphorie von vor zwei Jahren wiederbeleben, als Churlinov einer der Aufstiegshelden wurde.

Noch mehr Nachrichten gibt es hier:

Doch der 23-Jährige hatte zuvor ein halbes Jahr lang kein Spiel in Burnley absolviert. Beim FC Schalke 04 ist er mittlerweile nur noch Joker, dessen Leistungen nicht an das herankommen, was man aus der Aufstiegssaison kannte. Zuletzt fehlte er gegen Düsseldorf sogar angeschlagen. Der Saisonendspurt könnte für Churlinov also richtig bitter werden.