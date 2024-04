Schalke – Düsseldorf: Ultras platzt der Kragen – deutliche Kritik nach XXL-Fahndung

Es war eine Nachricht, die vor der Partie FC Schalke 04 – Fortuna Düsseldorf für mächtig Aufregung gesorgt hatte. Bei einem Spiel der Königsblauen vor einem Jahr gegen Eintracht Frankfurt kam es zu heftigen Ausschreitungen. Mithilfe von nun im Internet veröffentlichten Bildern sollen insgesamt 69 Fans ausfindig gemacht werden, 27 davon kommen aus dem Frankfurter Lager.

Wenig begeistert davon zeigten sich die Ultras GE bei der Partie Schalke – Düsseldorf. Mit einem Spruchband richteten sie deutliche Kritik an die Polizei. Aber auch von anderen S04-Fans gab es Plakate, die ihr Unmut zeigten.

Schalke – Düsseldorf: XXL-Fahndung sorgt weiter für Aufregung

Bei der Bundesliga-Begegnung des FC Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt am 23. Mai 2023 gab es hässliche Szenen in der Veltins-Arena, als beide Fanlager in einer handfesten Auseinandersetzung aufeinandertrafen. Wie die Polizei Gelsenkirchen jetzt unter der Woche mitteilte, hat die eigens eingerichtete Ermittlungskommission in der Angelegenheit bis heute 212 Verfahren eingeleitet, unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Gegen 143 Tatverdächtige wurden Strafverfahren eingeleitet, 23 Personen erhielten ein Stadionverbot.

Die Polizei sucht weiterhin nach 69 Personen. Diese wurden von Überwachungskameras aufgezeichnet, bislang aber nicht identifiziert. Die bisherigen Ermittlungsansätze sind alle ausgeschöpft, weshalb die Staatsanwaltschaft Essen die Freigabe der Bilder angeordnet hatte. Auf der Website der Gelsenkirchener Polizei sind 42 Schalke- und 27 Frankfurt-Anhänger zur Fahndung ausgeschrieben.

Eine große Hilfe dafür war auch „Bild“, die die öffentliche Fahndung groß auf ihrer Startseite und auf den Titelbildern der Zeitungen hatte. Von den Ultras GE gab es nun bei der Partie gegen Fortuna Düsseldorf deutliche Kritik.

Ultras-Kritik an Polizei

Beim Herauslaufen der beiden Mannschaften kurz vor dem Anstoß zwischen Schalke und Düsseldorf holte die aktive Fan-Szene das Spruchband raus, auf dem folgendes draufstand: „POL-GE Verhältnismäßigkeit ausgeblendet, zusammen mit der ‚Bild‘ die Menschenjagd vollendet.“

Deutliche Worte der Ultras in Richtung Polizei und der „Bild“. Weitere Plakate und Banner im Stadion waren ebenfalls zu sehen. Auf einer hieß es: „Bildzeitung und Polizei. Populismus macht euch geil.“

Die XXL-Fahndung der Polizei hatte bislang auch Erfolg. Wie die Polizei mitteilte, seien bis Freitag (26. April) knapp hundert Hinweise bei den ermittelnden Beamten eingegangen. „Durch diese Hinweise konnten bisher 42 Tatverdächtige ermittelt werden. Acht Frankfurt-Fans und 11 Schalker haben sich selbst gestellt, die anderen sind durch Zeugenhinweise identifiziert worden. Gefahndet wird noch nach 27 unbekannten Tatverdächtigen, 11 davon aus dem Kreis der Frankfurter, 18 aus dem Umfeld von Schalke 04.“