Formel 1: Andretti muss zittern! Droht der Einstieg doch noch zu platzen?

Am Montag (2. Oktober) hat Motorsport-Weltverband FIA grünes Licht gegeben: Das Team von Michael Andretti erfüllt alle Kriterien für den Einstieg in die Formel 1. Als einziger von vier Bewerbern übersteht Andretti damit Phase zwei des Bewerbungsprozesses (Hier mehr!).

Sicher ist Andretti ein Startplatz in der Formel 1 aber noch nicht. Das Team muss noch eine Hürde überspringen – und diese ist wohl die Höchste. Die Formel 1 selbst, die Teams und der Vermarkter FOM müssen erst noch überzeugt werden. Es stehen zähe Verhandlungen bevor.

Formel 1: Zähe Verhandlungen stehen bevor

Von Seiten der FIA ist jetzt alles geklärt: Andretti Formula Racing LLC erfüllt alle Anforderungen für einen Einstieg in die Formel 1. Ab 2025 dürften theoretisch bis zu zwölf Teams in der Königsklasse des Motorsports an den Start gehen. Ob mit Andretti aber überhaupt ein elftes Team dazu kommt, steht noch in den Sternen.

Die Formel 1 selbst ist von den Plänen, ein elftes Team zu integrieren, alles andere als begeistert. Das Problem: In Zukunft müssten sich die Rennställe ein Teil des Kuchens abgeben. Aktuell werden die Einnahmen aus der Vermarktung durch zehn geteilt, mit dem Einstieg von Andretti würde jeder nur noch ein Elftel bekommen.

Deshalb fiel die Reaktion des Formel-1-Managements nach der FIA-Entscheidung auch recht verhalten aus: „Wir nehmen die Ergebnisse und Aussagen der FIA in Bezug auf die erste und zweite Phase ihres Bewerbungsprozesses zur Kenntnis und werden nun unsere eigene Bewertung vornehmen, ob der verbleibende Antrag begründet ist“, zitierte das Magazin „auto, motor und sport“ die Reaktion des Formel-1-Managements.

Hilft der Hype in den USA Andretti?

Andretti versucht nun seit mehreren Jahren in die Formel 1 zu kommen, zwischenzeitlich zeigte er sogar Interesse an einem Kauf des Sauber-Teams. Nun will er es über den offiziellen Weg schaffen, hat sich dafür mit General Motors einen starken Partner an die Seite geholt. Außerdem profitiert Andretti von dem Formel-1-Hype in den USA. Aktuell gibt es drei Rennen in den USA, aber mit Haas nur einen einzigen US-Rennstall.

Obwohl Andretti alle Kriterien erfüllt und ein Einstieg auch zur Vermarktungsoffensive in den USA passen würde, steht ist die Sache noch längst nicht durch. Andretti wird noch längere Zeit zittern müssen, bis alles entschieden ist.