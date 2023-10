Formel 1 – USA-GP im Live-Ticker: Verstappen-Patzer – Weltmeister wütet gegen Teamkollege Perez

Die Formel 1 ist an diesem Wochenende zum zweiten von insgesamt drei Rennen in den USA. Am 22. Oktober findet der Austin-GP in Texas statt. Nach seinem dritten WM-Titel in Folge möchte Max Verstappen den 50. Karrieresieg einfahren.

Doch im Qualifying zum USA-GP erlebt der Formel-1-Weltmeister einen ganz bitteren Moment. Dafür kann Charles Leclerc sich die Pole holen. Schnappt er sich am Sonntag auch den Rennsieg? Neben dem GP gibt es in Austin auch noch ein Sprintrennen.

Formel 1 – USA-GP im Live-Ticker

Die Weltmeisterschaft in der Formel 1 ist schon entschieden – doch der Vizeweltmeister noch nicht. Sergio Perez und Lewis Hamilton kämpfen um den 2. Platz hinter Verstappen. Beim USA-GP könnte der Brite auf den kriselnden Red-Bull-Piloten verkürzen. Wer holt sich den Sieg? Überraschenderweise holte sich Charles Leclerc die Pole-Position. Aber es gibt auch noch ein Sprintrennen. Wir halten dich in unserem Live-Ticker zum USA-GP auf dem Laufenden!

USA-GP Qualifying:

Leclerc Norris Hamilton Sainz Russell Verstappen Gasly Ocon Perez Piastri Tsunoda Zhou Bottas Magnussen Ricciardo Hülkenberg Alonso Albon Stroll Sargeant

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

18.55 Uhr: In knapp einer halben Stunde geht es los. Wer startet später als Erster in den Sprint?

17.04 Uhr: Was war beim ohne hin schon kriselnden Sergio Perez los? Der Mexikaner wird von Startplatz neun beginnen. „Es war nicht ganz einfach da draußen. Ich kämpfte mit der Balance in den langsamen und schnellen Kurven, vor allem in niedrigen Geschwindigkeiten. Wir hatten einige Änderungen vorgenommen, die uns wahrscheinlich nicht so geholfen haben, wie wir dachten“, so der Red-Bull-Pilot. „Wir waren einfach auf der falschen Seite der engen Abstände.“

15.09 Uhr: Bei einem Rennstall ist eine Fahrerentscheidung verkündet worden. Hier mehr dazu.

14.21 Uhr: Was steht am heutigen Samstag an? Um 19.30 Uhr findet das Qualifying zum Sprintrennen statt, das um 0 Uhr ausgetragen wird. Alle Infos zur TV-Übertragung gibt es hier.

12.13 Uhr: Die Piloten zeigen sich wütend über eine Entscheidung der FIA-Verantwortlichen. Vor allem Verstappen, Hamilton und Russell sprechen sich deutlich dagegen aus. Hier mehr dazu:

9.41 Uhr: Für Nico Hülkenberg war es ein bitterer Tag. Der Haas-Pilot schied als 16. bereits vorzeitig in Q1 aus, nachdem er auf seiner schnellen Runde durch Verkehr behindert wurde. „Mist. Käse. Es hätte so viel mehr gehen können. Es ist mega frustrierend“, sagte Hülkenberg anschließend bei „Sky“: „Es war ein unglückliches Timing und Pech.“

Auch interessant: Formel 1: Vettel mit bitterer Botschaft für deutsche Fans

8.22 Uhr: In Q3 platzte Verstappen zudem der Kragen, weil er seiner Meinung nach zu nah an Teamkollege Sergio Perez gekommen war. „Well done, well f****** done there! What the f*** was that in the last corner“. Auf Deutsch: „Sehr gut, verdammt nochmal sehr gut. Was zur Hölle war das in der letzten Kurve?“)”, schrie der Niederländer in den Funk.

7.34 Uhr: Für Weltmeister Max Verstappen verlief das Qualifying alles andere als gut. Während Leclerc sich nach einer starken Leistung die Pole sicherte, wurde Verstappen für das Überfahren der Track Limits bestraft und seine Runde gestrichen. Am Ende reichte es nur für Platz sechs für den erfolgsverwöhnten Red-Bull-Fahrer.

Mehr News für dich:

Samstag, 21. Oktober, 6.12 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker rund um das Rennwochenende in Austin. Am Freitag stand das Qualifying an, Samstag geht es weiter mit dem Sprintrennen, ehe es am Sonntagabend dann mit dem Großen Preis weitergeht. Wir halten dich über die neusten Entwicklungen auf dem Laufenden.