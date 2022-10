Formel 1: Legende sorgt für Team-Hammer – „Wollen 2024 dabei sein“

Als ehemaliger Weltmeister wird er auf ewig mit der Formel 1 verbunden bleiben. Doch das reicht Mario Andretti nicht. Er will am liebsten ein eigenes Team an den Start bringen und die altbekannte Zehn-Rennstall-Struktur durchbrechen.

Die Formel 1 ziert sich allerdings. Gegenwind bekommt Andretti vor allem von den aktuellen Teams. Dabei geht es nicht nur um die sportliche Gefahr, sondern auch ums Finanzielle. Andretti ist das egal. Er bleibt bei seinem Plan.

Formel 1: Riesiger Hype in den USA

Die Rennserie erlebt in den USA einen riesigen Boom. Rechte-Besitzer Liberty Media weitet das Engagement immer weiter aus. Ab 2023 gibt es gleich drei Rennen. Mit Haas ist auch ein US-Rennstall dabei. Fehlt eigentlich nur noch ein Fahrer aus Amerika.

Der könnte es bedeutend einfacher haben, wenn sich ein weiterer Rennstall aus den Vereinigten Staaten in der Formel 1 etabliert. Und hier kämen Mario Andretti und „Andretti Autosport“ ins Spiel.

Mario Andretti hat große Pläne. Foto: IMAGO / Icon Sportswire

Andretti spricht über F1-Pläne

Es überrascht, dass Liberty Media Andretti nicht mit Kusshand aufnimmt. Doch der Druck der anderen Teams ist noch zu groß. Deshalb will Andretti den „gewöhnlichen“ Prozess durchlaufen, um ein neues Team an den Start zu bringen.

Auch interessant: Formel 1: Hammer-Plan für Mick Schumacher! Erlösung rückt näher

„Ich kann Ihnen sagen, wir arbeiten jeden Tag daran“, sagt der 82-Jährige jetzt beim britischen „Sky Sport“. „Das Ziel ist klar und stark und real. Wir versuchen, [die Kriterien] zu erfüllen, wir gehen das Protokoll durch.“

Formel 1 ab 2024 mit elf Teams?

Man habe das Ziel klar vor Augen. Konkret heißt das: „Ich kann Ihnen sagen, dass wir 2024 gerne in der Startaufstellung stehen würden.“ Zudem bestätigt er, dass hinter den Kulissen einiges passiert.

Mehr aus der Formel 1: Karriere in Trümmern – Fahrer erlebt schwersten Tag seines Lebens

Andretti Autosport bereite sich so vor, als bekomme man grünes Licht. „Sie würden sich wundern, wie viel wir zu tun haben“, sagt Andretti vielsagend.