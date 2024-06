Formel 1: Paukenschlag! Team gibt Trennung offiziell bekannt – Fahrer muss gehen

Paukenschlag in der Formel 1. Nach fünf Jahren bei Alpine (Renault) verlässt Esteban Ocon das Team am Ende des Jahres. Sein auslaufender Vertrag wird nicht verlängert. Das gab der französische Rennstall am Montag (3. Juni) offiziell bekannt.

Die Trennung hatte sich in den letzten Wochen angedeutet und wurde nun offiziell. Wer sein Nachfolger bei Alpine wird, ist unklar. Ebenfalls steht noch nicht fest, für welches Team Ocon 2025 an den Start geht.

Formel 1: Ocon verlässt Alpine

Zuletzt kassierte Ocon extrem viel Kritik. Nach seinem Manöver in Monaco gegen seinen Teamkollegen Pierre Gasly war einiges auf ihn eingeprasselt. Daraufhin reagierte der Franzose mit einem langen Statement in den Sozialen Medien (Hier mehr dazu!).

Unabhängig davon erfolgte nun aber wohl die Trennung von Ocon und Alpine. Der Franzose ist aufgrund des Autos unzufrieden und gilt schon länger als Kandidat bei Teams wie Mercedes. Alpine selbst will sich im kommenden Jahr neu aufstellen. Auch Mick Schumacher zählt zu den Kandidaten.

„Ich werde meine Pläne sehr bald bekannt geben“

Esteban Ocon sagt zu der Trennung: „Es war ein wichtiger Abschnitt meines Lebens, in diesem Team in der Formel 1 zu fahren. Ich bin zwar seit fünf Jahren als Vollzeit-Rennfahrer hier, aber meine Profikarriere begann in Enstone, als ich noch ein Teenager war, also wird es für mich immer ein besonderer Ort sein. Wir hatten einige großartige Momente zusammen, aber auch einige schwierige Momente, und ich bin jedem im Team für diese denkwürdigen Zeiten dankbar. Ich werde meine Pläne sehr bald bekannt geben, aber in der Zwischenzeit konzentriere ich mich voll und ganz darauf, für dieses Team auf der Strecke zu sein und eine erfolgreiche Restsaison zu haben.“

Teamchef Bruno Famin erklärte: „Zunächst einmal möchten wir Esteban für sein Engagement für das Team in den vergangenen fünf Jahren danken. In dieser Zeit haben wir gemeinsam einige fantastische Momente erlebt, von denen der beste beim Großen Preis von Ungarn 2021 mit einem denkwürdigen Rennsieg zu verzeichnen war. Im Jahr 2024 haben wir noch 16 Rennen vor uns und ein klares Ziel: Wir werden weiterhin unermüdlich als Team arbeiten, um die besten Ergebnisse auf der Strecke zu erzielen. Wir wünschen Esteban das Allerbeste für das nächste Kapitel seiner Fahrerkarriere, wenn dieser Moment gekommen ist.“