Formel 1: Rennstall macht es offiziell – ER steigt ins Auto

Wenn am kommenden Wochenende Yuki Tsunoda für Red Bull fahren wird, wird er nicht der einzige Japaner sein. Denn beim dritten Formel-1-Rennen des Jahres wird es noch einen weiteren Piloten geben, der in seinem Heimatland vor heimischen Fans im Auto sitzen darf.

Alpine hat nämlich vor dem Formel-1-Wochenende verkündet, dass Ersatzfahrer Ryo Hirakawa im ersten freien Training fahren wird. Rookie Jack Doohan muss sein Auto dann zur Verfügung stellen und kann erst im 2. Training an den Start gehen.

Formel 1: Alpine macht Fahrertausch offiziell

Erstmals werden in der Formel-1-Geschichte gleich zwei japanische Fahrer auf der Strecke unterwegs sein: Zum einen wird Yuki Tsunoda sein Red-Bull-Debüt feiern, nachdem Liam Lawson zurück zu den Racing Bulls geschickt wurde. Und dann ist da Ryo Hirakawa, der als Ersatzfahrer bei Alpine unter Vertrag steht.

Auch interessant: Formel 1: Boss macht große Ankündigung – nächster Grand-Prix-Hammer steht bevor

Eine tolle Geste von Alpine, bei dem noch Franco Colapinto und Paul Aron als Ersatzfahrer zur Verfügung stehen. Dennoch wollte man dem japanischen Routinier eine Möglichkeit geben, in seinem Heimatland zu fahren.

„Ich bin sehr aufgeregt und kann es kaum erwarten, den A525 im 1. Freien Training zu fahren. Ich blicke auf das Jahr 2007 zurück, als ich mir vor 18 Jahren zum ersten Mal einen Großen Preis von Japan angeschaut habe. Es war in Fuji, also auf einer anderen Strecke, aber es war die Formel 1 in Japan“, freut sich Hirakawa.

„Ein Traum wird wahr“

Seit diesem Moment habe Hirakawa alles dafür gegeben, um eine große Rennfahrerkarriere hinzulegen. „Ein Traum wird wahr, jetzt an diesem Wochenende hier zu fahren. Ich habe alles vorbereitet, wir haben vor ein paar Tagen in Enstone im Simulator gearbeitet und ich werde den Moment genießen“, so der 31-Jährige, der zudem der erste Japaner beim Formel-1-Team ist, der in einem Auto sitzen wird.

Deswegen wird Hirakawa alles geben, um seinem Team „ein paar Hinweise zur Abstimmung“ liefern zu können. „Ich möchte mich bei allen im Team für die Gelegenheit und die Unterstützung bedanken“, sagt der japanische Pilot abschließend.

Mehr Nachrichten für dich:

In der Formel 1 ist Hirakawa bisher ein fast unbekannter Name, dafür feierte er in anderen Serien große Erfolge. 2022 und 2023 krönte er sich in der Langstrecken-Serie mit Toyota zum Weltmeister. 2022 gewann er zudem den Klassiker in Le Mans.