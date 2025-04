Sky, DAZN und Co. trauen ihren Augen kaum: Sender sorgt für irren TV-Hammer

Wer sich heutzutage Fußballspiele anschauen will, muss sich vorher stets immer informieren: Welcher Sender zeigt das Spiel? Ist es vielleicht sogar ein Streamingdienst? Läuft es im Free-TV? Brauche ich ein Abo? Kunden von unter anderem Sky und DAZN kennen das Problem.

Doch jetzt schauen ausgerechnet die TV-Giganten Sky, DAZN und Co. verdutzt hin: Ein Sender, von dem man so etwas niemals erwartet hätte, zeigt auf einmal ein Fußball-Länderspiel im Free-TV.

Sky, DAZN und Co. schauen verdutzt hin

Da sind selbst Sky und DAZN baff! Wenn am 8. April die deutsche Frauen-Nationalmannschaft im Fußball auf Schottland trifft, wird das Nations-League-Rückspiel bei einem Sender gezeigt, bei dem sich das auf den ersten Blick wie ein Aprilscherz anhört: Erstmals wird nämlich der öffentlich-rechtliche Fernsehkanal „KiKa“ ein Fußballspiel übertragen. Anstoß ist um 17.45 Uhr.

„KiKa? Wirklich jetzt?“, werden sich vermutlich viele Fußballfans denken. Mit dem Kindersender von der ARD und dem ZDF haben jetzt nicht viele gerechnet. Dabei handelt es sich um eine Kooperation mit der ARD-Sportschau, um das junge Publikum vor allem anzusprechen. Für sie gibt es auch ein buntes Programm für das Rückspiel des Frauen-DFB-Teams.

So werden ein Kinderreporter, eine Kinderreporterin und ein Kinderkommentator das Spiel im Stadion begleiten. Sie werden unterstützt von Stephanie Baczyk von der Sportschau. In der Halbzeitpause soll dann der legendäre „Bernd das Brot“ einen kurzen Auftritt bekommen. Irre! Für Kinder, die Fragen zum Spiel und zum Fußball haben, gibt es einen Kika-Chat, wo Kommentare gepostet werden können. Einige Fragen werden in der Live-Übertragung beantwortet.

„Junge Zielgruppe liegt uns am Herzen“

Bundestrainer Christian Wück sagt dazu: „Mit unseren Fans im Rücken wollen wir nicht nur die anstehenden Spiele in der UEFA Women’s Nations League erfolgreich bestreiten. Dabei liegen uns auch die jungen Zielgruppen am Herzen – Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien. Daher freuen wir uns sehr, dass wir gemeinsam mit KiKA beim Länderspiel in Wolfsburg zahlreiche Maßnahmen umsetzen können, um vor allem bei unseren jungen Fans für Begeisterung zu sorgen und ihnen einen besonderen Rahmen zu bieten.“

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Kinder bei einem Fußballspiel kommentieren und auch moderieren. Sky beispielsweise ermöglichte in der Vergangenheit dem Nachwuchs entweder im Fußball, im Tennis oder in der Formel 1 ein einmaliges Erlebnis.

Im vergangenen Jahr gab es gleich fünf Produktionen von „Next Generations“, wo einige Kinder in der TV-Branche reinschnuppern durften und erste Erfahrung gesammelt haben. Mit dem Format habe man „echte Pionierarbeit geleistet“ und „Groß und Klein unterhalten“, begründet Sky-Sport-Chefredakteur Alexander Rösner die logische Fortführung. „Die Resonanz hierauf war überwältigend“, erklärte er. Das schaute sich „KiKa“ wohl von Sky ab. Nun gibt es das auch beim Kinderkanal.