DAZN macht die große Verkündung: Streamingdienst schnappt sich TV-Rechte

Auch wenn die Fußball-Wettbewerbe für DAZN, Sky und Co. wohl am attraktivsten sind, schauen sich die ganzen Pay-TV-Sender und Streamingdienste auch nach anderen Rechten um.

So jetzt beispielsweise bei DAZN. Der Sport-Streamingdienst verkündet, dass er der globale Übertragungspartner eines weiteren Wettbewerbs wird. Die Kunden dürfen sich über ein buntes Programm an Sportarten freuen.

DAZN macht es offiziell

Mit der NFL hat DAZN bereits dafür gesorgt, dass sich Millionen von American-Football-Fans freuen dürfen. Jetzt gibt es auch etwas für die zahlreichen Rugby-Fans hierzulande. Denn das Unternehmen hat sich die Rechte für die Women’s Elite Rugby (WER) gesichert.

Ab sofort können Kunden alle Spiele live und kostenlos auf Abruf auf DAZN verfolgen. Die Saison ist bereits im vollen Gange und läuft noch bis zum 20. Juni 2025. Für die Zuschauer gibt es 30 reguläre Saisonspiele, die in einem Finale gipfeln. Sechs Teams aus den gesamten USA kämpfen um ihren Platz in der Rugby-Geschichte: Bay Breakers, Boston Banshees, Chicago Tempest, Denver Onyx, New York Exiles und Twin Cities Gemini.

Ab sofort wird DAZN jede Woche eine neue Magazinsendung ausstrahlen, die exklusiv auf der Plattform des Streamingdienstes verfügbar ist und die besten Momente aus einem Spiel zeigt. Mit dem Deal will man beim Aufbau einer Fangemeinde für das Elite-Frauenrugby mithelfen. Sowohl DAZN als auch die Liga haben sich verpflichtet, das Produkt durch gemeinsame Marketingbemühungen weiter auszubauen.

„Wollen den Sport weiter ausbauen“

„Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Meilenstein für Women’s Elite Rugby, da wir den Sport weiter ausbauen und eine Plattform für unsere talentierten Athletinnen in unserer ersten Saison bieten wollen“, sagte Jessica Hammond-Graf, Präsidentin von Women’s Elite Rugby. „Mit der kombinierten Reichweite von DAZN freuen wir uns darauf, Frauen-Rugby auf höchstem Niveau einem globalen Publikum zu präsentieren und neue Fans auf der ganzen Welt für den Sport zu gewinnen.“

Esmeralda Negron, Co-CEO für Frauensport bei DAZN, sagt zu dem Deal: „Die Partnerschaft von DAZN mit Women’s Elite Rugby bedeutet, dass Fans weltweit, die die Eröffnungssaison dieses spannenden Wettbewerbs und andere erstklassige Frauensportarten kostenlos verfolgen möchten, dies tun können. DAZN hat es sich zum Ziel gesetzt, die Reichweite und Popularität des Frauenrugbys zu steigern und hat bereits Maßstäbe für Sportunterhaltung und die weltweite Übertragung von erstklassigem Frauenfußball gesetzt.“

Somit ergänzt die Women’s Elite Rugby das Angebot an Frauensportinhalten. Auf der Plattform gibt es bereits viel Frauenfußball und weitere Sportarten wie Basketball, Tennis und Volleyball.