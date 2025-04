Formel 1: Boss lässt aufhorchen — bahnt sich der nächste Grand-Prix-Hammer an?

Die neue Formel-1-Saison hat gerade eben in Australien begonnen. Für dieses Jahr dürfen sich die Millionen von Fans auf der gesamten Welt auf zahlreiche spannende Grands Prix freuen. Ganze 24 Rennen finden in diesem Jahr statt. Geht es nach den Verantwortlichen, könnten in den kommenden Jahren noch einige neue Strecken dazukommen.

So ist Formel-1-Boss Stefano Domenicali aktuell in wichtigen Gesprächen über eine Zusammenarbeit mit Thailand. Dort könnte es schon bald zum nächsten Stadtrennen in der Motorsport-Königsklasse kommen.

Formel 1: Nächster Grand-Prix-Hammer?

Wird es bald ein Formel-1-Rennen in Thailand geben? Schon seit rund einem Jahr gibt es Gerüchte über einen Grand Prix im südostasiatischen Land, nun gab es erste Gespräche zwischen Politikern und F1-Boss Stefano Domenicali. Der Italiener hat sich mit der thailändischen Premierministerin Paetongtarn Shinawatra getroffen.

„Ich habe mich sehr gefreut, heute mit Paetongtarn Shinawatra, der thailändischen Premierministerin, und ihrem Team zusammenzutreffen, um ihre beeindruckenden Pläne für ein Rennen in Bangkok zu besprechen“, sagte Domenicali nach dem Treffen.

Der Zeitraum für das Rennen? Ab 2027 soll Thailand dann in den Formel-1-Kalender aufgenommen werden. Denn dann werden einige Verträge mit Strecken auslaufen. Unter anderem zählt Zandvoort dazu. Ab 2026 gehört der Niederlande-GP nicht mehr zur Königsklasse. Zudem laufen die Verträge von Barcelona, Austin und Baku aus. Auch dort könnten bald keine Rennen mehr ausgetragen werden.

Verhandlungen können sich ziehen

Doch bis die Formel 1 endgültig ein Rennen in Thailand verkünden kann, wird es wohl noch eine Weile dauern. Domenicali erklärt, dass sich die Verhandlungen noch lange ziehen könnten. Wer sich jedoch besonders freuen dürfte, ist Alex Albon. Für den Williams-Piloten wäre es dann nämlich ein Heimrennen.

Falls es tatsächlich zu einem Grand Prix in Bangkok kommen sollte, müsste eine andere Veranstaltung weichen: die MotoGP. Der Vertrag mit der Motorrad-Serie läuft noch bis 2026. Die thailändische Regierung erklärte, dass der Vertrag nicht mehr verlängert wird.