Formel 1: Teamchef kündigt drastische Maßnahme an – „Werden alles ändern“

Viele Fans werden zweimal hinschauen müssen, wenn sie nächstes Jahr die Formel 1 schauen. Ein Team wird nicht mehr wiederzuerkennen sein. Bis auf die beiden Fahrer wird sich nämlich praktisch alles ändern.

Dass AlphaTauri sich als Team-Namensgeber zurückziehen wird, war bereits bekannt. Nun aber enthüllt der CEO des Rennstalls: Dabei wird es nicht bleiben. Peter Bayer kündigt ein komplettes Rebranding an – und auch die Identität des Schwesterteams von Formel-1-Weltmeister Red Bull werde sich ändern.

Formel 1: Alles neu bei AlphaTauri

2023 ging es wild zu im Cockpit der Scuderia. Mit der Verpflichtung von Nyck De Vries wagte man ein Experiment, schmiss den Debütanten nach nur elf Rennen wieder raus, ersetzte ihn durch Red-Bull-Star Daniel Ricciardo – der sich kurz darauf die Hand brach und für sechs Rennen von Liam Lawson vertreten werden musste.

2024 werden Ricciardo und sein Teamkollege Yuki Tsunoda wieder im Auto sitzen. Doch drumherum wird sich sehr viel tun. Peter Bayer, CEO des Rennstalls, verriet nun: Nach der Trennung von Modemarke AlphaTauri steht der neue Name des Teams fest. Und nicht nur der wird sich ändern.

Neuer Teamname steht fest

Gegenüber „Motorsport.com“ enthüllt der neue starke Mann der Scuderia: „Wir werden den Teamnamen ändern, wir werden die Identität ändern, das Logo, alles, ein kompletter Relaunch, ein komplettes Rebranding.“

Die Fans der Formel 1 dürfen gespannt sein. Der Titel soll wieder ein richtiger Teamname werden, wie einst „Torro Rosso“, nicht mehr nur der Name des Hauptsponsors. Durch den soll der Teamname allerdings am Ende noch ergänzt werden. „Der Name des Teams, die Identität, wurde von den Teilhabern beschlossen. Und ich muss sie mit mir herumtragen, ohne sie teilen zu können, und das ist sehr schwierig“, so Bayer.