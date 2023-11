Formel 1: Red-Bull-Boss macht Andeutung – bahnt sich ein Hammer an?

Eigentlich ist die Fahrer-Situation in der Formel 1 bei Red Bull für 2024 geklärt. Max Verstappen und Sergio Perez fahren für Red Bull, Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda für das Schwesterteam Alpha Tauri. Gerüchte über ein vorzeitiges Aus von Sergio Perez halten sich dennoch hartnäckig.

Die neuesten Aussagen von Red-Bull-Boss Dr. Helmut Marko dürften den ein oder anderen jetzt wieder hellhörig werden lassen. Er spricht über Daniel Ricciardo und lobt ihn gewaltig. Tut sich etwa doch noch was bei Red Bull in der Formel 1?

Formel 1: Läuft Ricciardo Perez den Rang ab?

Sergio Perez kann die hohen Ansprüche von Red Bull in dieser Saison nicht erfüllen. Bei seinem Heim-GP in Mexiko wollte er es nun allen zeigen, landete im Qualifying aber nur auf Platz fünf und schied im Rennen nach einem von ihm verursachten Unfall in der ersten Kurve schon aus.

Daniel Ricciardo machte einen deutlich besseren Job: Er stellte seinen schwächeren AlphaTauri völlig überraschend auf Startplatz vier, fuhr das Rennen souverän als Siebter nach Hause und holte dem Schwesterteam von Red Bull einige wichtige Punkte für die Konstrukteurswertung.

„Eine sehr positive Überraschung. Unglaublich, er hat alles rausgeholt“, lobte Dr. Helmut Marko den Australier nach seinem bärenstarken Auftritt und sagte: „Das ist ein richtiges Lebenszeichen für ihn: Ein ganz starkes Comeback nach seiner Handverletzung und eine gute Empfehlung für die Zukunft.“

Dr. Helmut Marko unmissverständlich

Eine gute Empfehlung für die Zukunft? Ist Ricciardo offenbar doch noch eine Option für den Red-Bull-Sitz für 2024? Nein, das ist Ricciardo nicht – zumindest, wenn man den Aussagen von Marko zu Perez glauben schenkt. „Ich weiß nicht, zum wievielten Mal ich das sagen muss: Er hat seinen Vertrag für 2024 und das wird auch passieren“, so Marko am Mikrofon von Sky nach dem Mexiko-GP.

Für 2025 dürfte Daniel Ricciardo dann aber wieder ein interessantes Thema werden. Der achtfache Grand-Prix-Sieger will seine Karriere durch starke Leistungen bei AlphaTauri wieder ankurbeln und sich im Idealfall für ein besseres Auto bewerben.